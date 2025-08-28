Polícia apreendeu armas na operação - Divulgação / PF

Publicado 28/08/2025 09:45 | Atualizado 28/08/2025 09:45

Quatro pessoas foram presas, nesta quinta-feira (28), durante a Operação Barões do Filão, da Polícia Federal, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada ao garimpo ilegal e crimes correlatos, como lavagem de dinheiro e exploração de trabalhadores em condição análoga à escravidão. Até o momento, foram bloqueados bens no valor de mais de R$ 74 milhões.



Policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados, localizadas em Itaituba (Pará), Novo Progresso (Pará), Sinop (Mato Grosso), Porto Velho (Rondônia) e Regeneração (Piauí).



Durante fiscalização no local denominado “Filão dos Abacaxis”, no interior do Amazonas, aproximadamente 50 trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão. Trata-se de uma das áreas de garimpo consideradas as mais rentáveis da América Latina.



De acordo com a PF, o garimpo possuía um proprietário que administrava a região e arrendava “poços” de mineração a terceiros. Cada arrendatário arregimentava trabalhadores para a extração ilegal, utilizando cianeto e causando graves danos ambientais.

A Justiça também determinou o sequestro de bens e bloqueio de ativos até o montante de R$ 74.110.528,00, correspondente ao dano ambiental identificado. A Operação Barões do Filão é um desdobramento da Operação Mineração Obscura.

Operação Mineração Obscura

Em fevereiro deste ano, a Operação Mineração Obscura 2, da PF, identificou os trabalhadores em situação análoga à escravidão. Durante as investigações, os agentes identificaram que os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas sem acesso a direitos básicos e estavam expostos aos riscos decorrentes do uso de substâncias químicas tóxicas.

Além disso, verificou-se que a extração do minério ocorria por meio de minas subterrâneas – um método incomum e de alto risco –, e os danos ambientais já avaliados superavam R$ 1 bilhão, considerando desmatamento, contaminação de lençóis freáticos e degradação de áreas de preservação.

O garimpo alvo desta operação é um dos mais antigos do Brasil, sendo esta a primeira vez que a Polícia Federal realiza a desintrusão de um garimpo subterrâneo.