Crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passadoReginaldo Pimenta/Agência O Dia
População brasileira é de 213,4 milhões, estima IBGE
Número reúne o total de moradores de estados e municípios
Haddad afirma que PEC da segurança é caminho para que coordenação seja fortalecida
Declaração foi dada no dia em que foram deflagradas três operações contra organizações criminosas no País envolvendo o setor de combustíveis
Entidades do setor de combustíveis e bioenergia manifestam apoio à Operação Carbono Oculto
Ação policial 'garante a ordem e a segurança necessárias aos cidadãos de bem', destaca a nota conjunta
Precisamos institucionalizar cooperação de órgãos via PEC da Segurança, diz Lewandowski
Ministro da Justiça destacou que o crime organizado tem atuação global
MG: Dono de padaria e funcionário são indiciados por torta de frango intoxicada
Alimento causou a morte de Cleuza Maria de Jesus, de 78 anos, em maio, após mais de um mês internada
Mulher mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro por 20 dias é resgatada em Maceió
Vítima foi torturada e estuprada pelos dois homens que a mantinham presa na residência
Febraban alerta para golpes com maquininhas de cartão
Criminosos se passam por entregadores ou falsos taxistas
