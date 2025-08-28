Nunca passe o cartão se a tela da maquininha estiver quebrada - Foto: Reprodução

Publicado 28/08/2025 11:30

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta que quadrilhas de criminosos estão se passando por falsos entregadores para aplicar golpes com cartões. As ações estão ocorrendo com entregas de comida, falsos presentes de aniversário, brindes e até exames médicos. Os bandidos também estão enganando os clientes fingindo que são falsos taxistas em corridas que são iniciadas na rua, em locais de grande movimento.

No caso do golpe em entregas, após descobrir dados pessoais, o bandido entra em contato com a vítima. Usa o nome e empresas conhecidas, diz que têm algo para entregar e insiste para que a pessoa receba o item pessoalmente. Este tipo de golpe tem diversas variações, sob pretextos diversos, e o criminoso até chega a dar algo para a vítima.

O comum em todas as abordagens é que a entrega do item fica condicionada a uma taxa, em que a exigência é o pagamento somente com cartão.

Criminosos também estão se passando por falsos taxistas para cometerem crimes e usam veículos com placas adulteradas e luzes de táxi, aproveitando-se da pressa e distração do passageiro. Quando o cliente vai pagar a corrida, o bandido diz que só aceita pagamento com cartão físico, e descarta Pix ou cartão de aproximação.

Em todos os casos, os bandidos podem aplicar dois tipos de golpes:

- Maquininha quebrada/visor danificado: o golpista dá para a vítima uma maquininha com o visor danificado ou se posiciona de uma forma que a vítima não veja o preço cobrado na tela. O valor inserido é bem superior ao pedido e o cliente só percebe que fez um pagamento maior depois de um tempo.

“Chegou alguém pedindo para você passar o cartão em uma maquininha com a tela quebrada? Não passe seu cartão em telas com defeito. É golpe. Se acontecer essa situação com você, não aceite fazer pagamentos”, afirma Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços e Segurança da Febraban.

- Golpe da troca do cartão: o golpista presta atenção quando você digita sua senha na maquininha de compra e depois troca o cartão na hora de devolvê-lo. Com seu cartão e senha, faz compras usando o seu dinheiro.

“Quando você for fazer uma compra com seu cartão físico, lembre-se dos ‘Sempre’: sempre cheque o valor na tela da maquininha, sempre confira se o cartão que te devolveram é o seu mesmo e sempre passe você o cartão na maquininha. Não entregue cartões para ninguém”, afirma Walter Faria.

Para evitar estes golpes, a Febraban recomenda:

- Não aceite realizar pagamentos se o visor da maquininha estiver danificado, impedindo que você veja o valor real que está pagando.

- Ao digitar a senha, garanta que não esteja visível para quaisquer pessoas ao seu redor.

- Ao fazer pagamento em maquininhas de entregadores ou prestadores, nunca entregue seu cartão, sempre faça o processo você mesmo.

- Como medida de segurança, ative o SMS de mensagens de alerta de transações realizadas disponibilizado pelos bancos para monitorar as transações em tempo real.

- Nunca aceite presentes e brindes inesperados, sem saber quem realmente mandou.

- Não forneça dados pessoais em links enviados pela internet de supostas promoções e tenha muito cuidado ao preencher cadastros na internet.

- Para se proteger do golpe do falso taxista, se possível, pegue um táxi por aplicativo e faça o pagamento antecipado pelo app. Ou ainda pegue um táxi somente num ponto credenciado.

A Febraban ainda alerta que no caso de o cliente ter sido vítima de algum crime, ele deve notificar imediatamente seu banco para que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, além do registro de um boletim de ocorrência junto às autoridades policiais.