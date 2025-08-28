Polícia Civil investiga o casoArquivo / PCMG / Divulgação
Pai atropela e mata acidentalmente filha de 1 ano e 8 meses em zona rural de MG
Criança foi socorrida e transferida para hospital em Mato Verde, mas não resistiu
Grupo é preso em operação da PF que combate garimpo ilegal no Amazonas
Segundo as autoridades, aproximadamente 50 trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão
Justiça da Itália mantém Zambelli presa
Defesa da parlamentar alegava questões de saúde e pedia que a deputada aguardasse a decisão sobre a extradição em liberdade
Veja quais são os estados mais populosos do Brasil de acordo com o IBGE
Unidades federativas da Região Norte ocupam as últimas posições
População brasileira é de 213,4 milhões, estima IBGE
Número reúne o total de moradores de estados e municípios
Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Nordeste registra maior proporção de matrículas nessa modalidade
