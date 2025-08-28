Polícia Civil investiga o casoArquivo / PCMG / Divulgação

Um pai atropelou acidentalmente a filha de um ano e oito meses na zona rural de Monte Azul, em Minas Gerais, na última terça-feira (26).
Segundo o boletim de ocorrência, a mãe relatou que o marido engatou a marcha à ré e não viu a filha deitada no chão. Ela disse que ainda tentou gritar para alertá-lo, mas não houve tempo de evitar o acidente. 
A vítima foi socorrida pelos pais e levada a um hospital em Catuti. Após receber os primeiros socorros, a menina foi transferida para uma unidade de saúde em Mato Verde, onde, infelizmente, faleceu.
A Polícia Civil investiga o caso.