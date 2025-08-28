São Paulo segue sendo o estado mais populoso do país - Pixabay

São Paulo segue sendo o estado mais populoso do paísPixabay

Publicado 28/08/2025 09:26

O estado de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil com mais de 46 milhões de habitantes, de acordo com os novos dados divulgados nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No país, o total de moradores de estados e municípios estimado é de 213.421.037 habitantes. O crescimento é de 0,39% na comparação com os dados do ano passado.

Veja a lista a seguir por estados:

1. São Paulo - 46.081.801

2. Minas Gerais - 21.393.441

3. Rio de Janeiro - 17.223.547

4. Bahia - 14.870.907

5. Paraná - 11.890.517

6. Rio Grande do Sul - 11.233.263

7. Pernambuco - 9.562.007

8. Ceará - 9.268.836

9. Pará - 8.711.196

10. Santa Catarina - 8.187.029

11. Goiás - 7.423.629

12. Maranhão - 7.018.211

13. Amazonas - 4.321.616

14. Paraíba - 4.164.468

15. Espírito Santo - 4.126.854

16. Mato Grosso - 3.893.659

17. Rio Grande do Norte - 3.455.236

18. Piauí - 3.384.547

19. Alagoas - 3.220.848

20. Distrito Federal - 2.996.899

21. Mato Grosso do Sul - 2.924.631

22. Sergipe - 2.299.425

23. Rondônia - 1.751.950

24. Tocantins - 1.586.859

25. Acre - 884.372

26. Amapá - 806.517

27. Roraima - 738.772