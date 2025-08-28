São Paulo segue sendo o estado mais populoso do paísPixabay
Veja quais são os estados mais populosos do Brasil de acordo com o IBGE
Unidades federativas da Região Norte ocupam as últimas posições
Veja quais são os estados mais populosos do Brasil de acordo com o IBGE
Unidades federativas da Região Norte ocupam as últimas posições
População brasileira é de 213,4 milhões, estima IBGE
Número reúne o total de moradores de estados e municípios
Estudantes do ensino integral têm notas maiores no Enem, diz estudo
Nordeste registra maior proporção de matrículas nessa modalidade
Mulher morre ao passar mal em academia de Belo Horizonte
Vítima treinava na Smart Fit da Avenida Portugal quando sofreu mal súbito; suspeita é de parada cardiorrespiratória
Maior operação contra crime organizado no país atinge Faria Lima e setor de combustíveis
Receita estima que R$ 1,4 bilhão em tributos federais foram sonegados
Inteligência artificial pode se tornar aliada no combate ao glaucoma
Prevalência da doença aumenta com o passar dos anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.