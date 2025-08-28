Fábio Schvartsman pode voltar a ser réu na ação criminal sobre o acidente de BrumadinhoMarcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça vai julgar recurso que livrou ex-presidente da Vale do processo sobre Brumadinho
MPF questiona a retirada de Fábio Schvartsman da ação criminal
TCU aprova instauração de auditoria prioritária para investigar execução do fundo de ciência
Corte apontou que as transferências do FNDCT à Finep destinadas a operações de crédito vêm sendo contabilizadas de modo a mascarar o impacto dos valores nas contas públicas
CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência
Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro do esquema de fraudes
Aprovação de Lula cai para 47,9% e desaprovação fica em 51%, aponta AtlasIntel
Avaliações negativas do governo subiram três pontos percentuais em relação ao fim do mês passado
Pai atropela e mata acidentalmente filha de 1 ano e 8 meses em zona rural de MG
Criança foi socorrida e transferida para hospital em Mato Verde, mas não resistiu
Grupo é preso em operação da PF que combate garimpo ilegal no Amazonas
Segundo as autoridades, aproximadamente 50 trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão
