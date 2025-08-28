'Careca do INSS' teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS suspeitos de corrupçãoReprodução / Redes sociais
CPI vai votar requerimentos para saber de entradas do 'Careca do INSS' na sede da Previdência
Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela Polícia Federal como o principal operador financeiro do esquema de fraudes
Aprovação de Lula cai para 47,9% e desaprovação fica em 51%, aponta AtlasIntel
Avaliações negativas do governo subiram três pontos percentuais em relação ao fim do mês passado
Pai atropela e mata acidentalmente filha de 1 ano e 8 meses em zona rural de MG
Criança foi socorrida e transferida para hospital em Mato Verde, mas não resistiu
Grupo é preso em operação da PF que combate garimpo ilegal no Amazonas
Segundo as autoridades, aproximadamente 50 trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão
Justiça da Itália mantém Zambelli presa
Defesa da parlamentar alegava questões de saúde e pedia que a deputada aguardasse a decisão sobre a extradição em liberdade
Veja quais são os estados mais populosos do Brasil de acordo com o IBGE
Unidades federativas da Região Norte ocupam as últimas posições
