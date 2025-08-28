Padaria que vendeu a torta de frango em Belo Horizonte foi interditada - Reprodução / TV Globo

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou, nesta quarta-feira (27), o dono e o funcionário de uma padaria em Belo Horizonte que vendeu uma torta de frango intoxicada em abril, causando a morte de Cleuza Maria de Jesus, de 78 anos, em maio , após mais de um mês internada por intoxicação alimentar. O alimento também fez com que outras duas pessoas fossem hospitalizadas.

A corporação apontou como crimes homicídio culposo – agravado pela inobservância de regra técnica de profissão –, lesão corporal culposa e venda de mercadoria em condições impróprias ao consumo.

"Além de análises periciais e levantamentos investigativos coordenados pela Polícia Civil, outros exames também foram realizados pela Vigilância Epidemiológica, por profissionais de saúde dos hospitais onde as vítimas deram entrada e pelas prefeituras de Sete Lagoas e Belo Horizonte", aponta a nota.

As investigações, conduzidas pelo Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (Deccof), concluíram que houve intoxicação pela toxina botulínica. O inquérito foi encaminhado à Justiça.

Relembre o caso

Em 21 de abril, Fernanda Isabella de Morais Nogueira, de 23 anos, sobrinha de Cleuza, comprou a torta de frango junto com seu namorado, José Vitor Carrillo Reis, 24, na padaria localizada no bairro Serrano, Região Noroeste da capital mineira, para uma refeição com a família.

Já Cleuza ficou doente somente no dia seguinte ao que comeu a torta. Ela sofreu uma parada respiratória e foi reanimada pelo próprio filho antes de ser levada a um hospital particular, onde passou mais de um mês internada antes de falecer.

Segundo a Vigilância Sanitária da capital mineira, o local, que funcionava também como lanchonete, não tinha alvará e apresentava problemas de higiene e estrutura.