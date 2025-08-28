Padaria que vendeu a torta de frango em Belo Horizonte foi interditada Reprodução / TV Globo
MG: Dono de padaria e funcionário são indiciados por torta de frango intoxicada
Alimento causou a morte de Cleuza Maria de Jesus, de 78 anos, em maio, após mais de um mês internada
Precisamos institucionalizar cooperação de órgãos via PEC da Segurança, diz Lewandowski
Ministro da Justiça destacou que o crime organizado tem atuação global
Mulher mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro por 20 dias é resgatada em Maceió
Vítima foi torturada e estuprada pelos dois homens que a mantinham presa na residência
Febraban alerta para golpes com maquininhas de cartão
Criminosos se passam por entregadores ou falsos taxistas
Justiça vai julgar recurso que livrou ex-presidente da Vale do processo sobre Brumadinho
MPF questiona a retirada de Fábio Schvartsman da ação criminal
TCU aprova instauração de auditoria prioritária para investigar execução do fundo de ciência
Corte apontou que as transferências do FNDCT à Finep destinadas a operações de crédito vêm sendo contabilizadas de modo a mascarar o impacto dos valores nas contas públicas
