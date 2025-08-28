Criminoso foi autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, violência doméstica e estupro - Divulgação / Polícia Militar do Estado de Alagoas

Publicado 28/08/2025 11:38

Uma mulher, que estava sendo mantida em cárcere privado há 20 dias pelo ex-companheiro e por um cúmplice, foi resgatada, na última terça-feira (26), pela Polícia Militar, no bairro do Jacintinho, em Maceió, Alagoas. A vítima foi torturada e estuprada pelos dois homens que a mantinham presa na residência.

Ao chegar ao cativeiro, a refém foi encontrada em estado de choque. Ela só foi localizada depois de conseguir enviar uma mensagem para a patroa. Antes do sequestro, a vítima já havia recebido ameaças de morte do ex-companheiro.

A mulher contou aos agentes que enviou a mensagem após um dos homens adormecer e o outro sair para comprar drogas. O ex-companheiro foi preso, mas o cúmplice conseguiu fugir.

Na delegacia, a vítima relatou que foi torturada e estuprada pelos dois homens. O criminoso foi autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, violência doméstica e estupro. A mulher foi acolhida por uma equipe especializada e encaminhada ao Instituto Médico Legal para a realização do exame de corpo de delito.