Criminoso foi autuado pelos crimes de sequestro, cárcere privado, violência doméstica e estuproDivulgação / Polícia Militar do Estado de Alagoas
Mulher mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro por 20 dias é resgatada em Maceió
Vítima foi torturada e estuprada pelos dois homens que a mantinham presa na residência
