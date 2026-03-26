Operação apreendeu 46 kg de cocaína e 20 kg de maconha - Divulgação

Operação apreendeu 46 kg de cocaína e 20 kg de maconhaDivulgação

Publicado 26/03/2026 12:41

A Polícia Civil desarticulou, nesta quarta-feira (25), um laboratório de produção de drogas, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. A Operação Purificação apreendeu 46 kg de cocaína e 20 kg de maconha. Ainda na ação, duas mulheres que estavam no imóvel foram presas em flagrante.

De acordo com as investigações, bandidos utilizavam o laboratório para abastecer o tráfico de drogas nas cidades de Serrinha e Barrocas, no interior do estado.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos insumos e equipamentos utilizados para a produção de drogas, como balanças de precisão, peneiras e embalagens. A estimativa é que a apreensão represente um prejuízo de R$ 4 milhões aos criminosos.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros integrantes do grupo criminoso.