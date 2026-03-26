Hugo Motta deseja colocar o projeto do fim da escala 6x1 em votação no mês de maio - Lula Marques/Agência Brasil

Hugo Motta deseja colocar o projeto do fim da escala 6x1 em votação no mês de maioLula Marques/Agência Brasil

Publicado 26/03/2026 14:42

Brasília - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a proposta de redução da jornada de trabalho está "acima da disputa política" a ser travada na eleição deste ano e voltou a dizer que pretende levar a matéria para o votação no plenário da Câmara em maio.

As declarações ocorreram na quarta-feira, 25, em João Pessoa (PB), a veículos paraibanos. "Essa é uma matéria que está acima da disputa política que teremos neste ano. Os trabalhadores que não precisam dizer a sua opção política, em sua grande maioria, para não dizer a totalidade, defendem essa redução da jornada de trabalho", declarou.

Na sequência, Motta fez uma ponderação sobre a necessidade de discutir a questão com representantes dos setores produtivos da economia. "O que nós precisamos é ter muita sabedoria para ouvir também o setor produtivo, ouvir quem emprega, e com isso termos uma proposta que traga sim, um avanço, e não represente nenhum retrocesso", disse.

Segundo o presidente da Câmara, a ideia é "avançar" com a proposta ainda no primeiro semestre deste ano. "Eu imagino que a Comissão de Constituição e Justiça deve avançar com essa matéria até o início do mês de abril. Em seguida, nós vamos criar a comissão especial. E a expectativa é que possamos levar essa matéria ao plenário da Câmara dos Deputados no mês de maio, que é o mês do trabalhador", declarou.

As declarações ocorrem num momento em que governistas voltam a defender o envio de um projeto de lei sob urgência constitucional sobre o assunto, para acelerar a tramitação da proposta. Há uma avaliação entre integrantes do governo e da base na Câmara de que a CCJ está atuando com lentidão. O presidente do colegiado, Leur Lomanto Jr. (União-BA), nega protelação e diz que a votação do relatório deve ocorrer em meados de abril.