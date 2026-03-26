O teste rápido reage à presença do antígeno do vírus e o resultado fica pronto em poucos minutos - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O teste rápido reage à presença do antígeno do vírus e o resultado fica pronto em poucos minutosFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 26/03/2026 12:54

O Ministério da Saúde incorporou no Sistema Único de Saúde o teste rápido para o diagnóstico da dengue.



A inclusão do Teste Rápido de Dengue NS1 na tabela nacional de procedimentos do SUS está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26).



A oferta do exame é feita de forma ampla em ambulatórios de postos de saúde e em hospitais da rede pública de saúde.



A solicitação do teste pode ser feita por médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de enfermagem para pacientes de todas as idades.



O método pode detectar a presença no sangue da proteína específica liberada pelo vírus da dengue (antígeno NS1) logo no início da infecção, diferentemente dos exames de anticorpos (sorologia), que acusam o diagnóstico positivo para a doença somente após o corpo reagir ao vírus (geralmente após o sexto dia de infecção).



A norma já está em vigor.



Vantagens

A identificação rápida da doença pode ocorrer já nos primeiros dias após o surgimento dos sintomas característicos da infecção viral, como febre alta, dor no corpo e mal-estar.



O teste rápido da dengue não exclui a necessidade de buscar atendimento médico e poderá contribuir para o acompanhamento do profissional de saúde.



Com o resultado, o médico poderá detectar precocemente sinais de alerta, como a queda de plaquetas no sangue e o risco de evolução para a dengue hemorrágica.



O diagnóstico antecipado também garante maior precisão à vigilância epidemiológica sobre a circulação do vírus.



Como funciona

O teste funciona por imunocromatografia. O dispositivo reage à presença do antígeno do vírus e o resultado fica pronto em poucos minutos.



Para a realização do exame, é necessária uma pequena amostra de sangue da pessoa com suspeita de estar com dengue, obtida apenas por um furo na ponta do dedo para a coleta do material.



É importante destacar que o teste de dengue não identifica os sorotipos virais da dengue e, também, não é capaz de informar se a pessoa contraiu o vírus da dengue anteriormente.



Não é necessário jejum ou qualquer outro tipo de preparo para fazer o exame.



O teste será aplicado sem custo à população nas unidades públicas do SUS, mas se comprado nas farmácias privadas, custa em média R$ 40.



Principais sintomas da dengue:



- febre alta (39° a 40°c) e de início súbito;

- dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos;

- dores musculares e/ou articulares;

- prostração, caracterizada por cansaço extremo;

- náuseas e vômitos;

- manchas vermelhas na pele;

- dor abdominal.