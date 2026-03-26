Resultado da lista de espera do Prouni está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Resultado da lista de espera do Prouni está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino SuperiorRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 26/03/2026 15:09

Estudantes que buscam uma bolsa de estudo pelo Prouni têm até as 23h59 de hoje (26) para confirmar participação na lista de espera do programa. A manifestação de interesse ocorre por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e contempla cursos de graduação e sequenciais com bolsas de 50% ou 100% em faculdades particulares.

Bolsas de estudo

Neste ano, estão sendo ofertadas 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas de ensino superior de todo o país.



A edição de 2026 é a maior da história do Prouni, desde sua criação em 2004.



O requisito para ter a bolsa integral (100%) do programa é comprovar a renda familiar menor ou igual a um salário-mínimo e meio por pessoa.

Para a bolsa parcial (50%), a renda familiar não pode ultrapassar três salários-mínimos por pessoa.

Quando sairá o resultado?

O resultado dos pré-selecionados para a lista de espera será divulgado na próxima terça-feira (31).



Os pré-selecionados terão até 10 de abril para enviar a documentação necessária para comprovação das informações declaradas na inscrição. Os estudantes poderão comparecer às instituições de ensino superior para entregar presencialmente a documentação ou encaminhá-la por meio virtual definido pela faculdade privada.