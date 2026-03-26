Lula visitou a fábrica de fármacos Brainfarma, em AnápolisRicardo Stuckert/PR
Lula: 'Brasil está nessa' se Trump falar sério sobre combate ao crime organizado
Presidente afirmou que também quer punir os criminosos brasileiros que moram em Miami
Boletim médico aponta previsão de alta hospitalar de Bolsonaro para esta sexta
STF concedeu o benefício da prisão domiciliar ao ex-presidente
Prazo para entrar em lista de espera do Prouni termina nesta quinta-feira
Programa Federal é um meio de cursar o ensino superior em instituições particulares de forma gratuita
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Falsos policiais roubam morador na entrada de prédio da zona nobre de SP
Grupo armado usava distintivos para praticar crimes
Proposta sobre redução de jornada está acima da disputa política neste ano, diz Hugo Motta
Presidente da Câmara afirmou que a ideia é 'avançar' com o projeto ainda no primeiro semestre
Decisão sobre 'penduricalhos' traz 'severa redução' nos salários, diz associação de magistrados
Para a AMB, posicionamento do Supremo 'impacta a atratividade da carreira'
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