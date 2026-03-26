Hospital DF Star divulgou boletim médico com a previsão de alta médica para Bolsonaro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Hospital DF Star divulgou boletim médico com a previsão de alta médica para BolsonaroMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/03/2026 15:28

Brasília - O ex-presidente Jair Bolsonaro está com previsão de alta hospitalar para esta sexta-feira, 27. Segundo boletim médico divulgado no início da tarde desta quinta-feira, 26, ele permanece internado no hospital DF Star, após diagnóstico de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

"No momento encontra-se sem sinais de infecção aguda, com boa evolução clínica. Deve permanecer em vigilância clínica, pelas próximas 24 horas, com previsão de alta hospital no dia 27 de março", diz o boletim.

Assinam o boletim os seguintes médicos: Claudio Birolini, cirurgião geral; Leandro Echenique, cardiologista; Brasil Caiado, cardiologista; Wallace S. Padilha, clínico médico - gerente médico; e Allisson B. Barcelos Borges, diretor geral.

Prisão domiciliar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes concedeu na última terça-feira, 24, a prisão domiciliar para o ex-presidente pelo prazo de 90 dias, contados a partir da alta médica. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado e está internado desde o dia 13. Ele estava preso na Papudinha e, agora com a alta hospitalar, poderá ir para casa.

Moraes disse que a domiciliar visa a "integral recuperação" da broncopneumonia. "Após esse prazo, será reanalisada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliar humanitária, inclusive com perícia médica se houver necessidade", disse o ministro no despacho.