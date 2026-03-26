O plenário do STF decidirá se a determinação de André Mendonça será mantida - Rosinei Coutinho/STF

O plenário do STF decidirá se a determinação de André Mendonça será mantidaRosinei Coutinho/STF

Publicado 26/03/2026 15:57

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou nesta quinta-feira (26) o julgamento que decidirá se mantém o pedido individual do ministro André Mendonça ou não. Mendonça determinou a continuação dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Caso o plenário derrube a decisão, a comissão deve ser encerrada neste sábado (28).



Na segunda-feira (23), Mendonça deu prazo de 48 horas para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), fizesse a leitura do requerimento.

O ministro atendeu ao pedido de liminar do presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), o deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator; e o deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS), que aponta falta de ação de Alcolumbre e da Mesa Diretora do Congresso Nacional ao não receberem o documento, que preencheria os requisitos legais.

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito

A CPMI iniciou em agosto de 2025 e passou a investigar os descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



Ao longo das sessões, a comissão também passou a investigar as supostas ligações do Banco Master com a concessão irregular de empréstimos consignados a aposentados.



Nas últimas semanas, a CPMI foi acusada de vazar conversas pessoais do banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Master.



Os dados estavam em celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal e repassados à comissão após autorização do ministro André Mendonça.



