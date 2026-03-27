Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Paulo Pinto / Agência Brasil
Alckmin confirma saída do ministério na próxima semana
Vice-presidente também disse que Tebet será candidata ao Senado por São Paulo
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