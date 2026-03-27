Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - Paulo Pinto / Agência Brasil

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 27/03/2026 11:51

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, confirmou nesta sexta-feira, 27, que deixará o comando da pasta na semana que vem, provavelmente na próxima quinta-feira, dia 2 de abril.

Ele seguirá como vice-presidente da República, mas precisava se desincompatibilizar do cargo de ministro para participar das eleições, em outubro. Alckmin é cotado para se manter como vice-presidente na chapa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas seu nome também é avaliado para a disputa por uma vaga no Senado, em São Paulo.

"Cumprindo a legislação, a vice-presidência não tem desincompatibilização para participar da eleição, mas do ministério tem. A data é 4 de abril, mas dia 3 é sexta-feira santa, então provavelmente dia 2, sairei do ministério. Aí o presidente define, são os últimos dias e estamos muito felizes" , disse Alckmin, em rápida coletiva de imprensa com jornalistas após participar de seminário sobre o Acordo Mercosul-União Europeia, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em São Paulo.

Questionado se a saída do MDIC o levaria a alguma disputa eleitoral em São Paulo, o vice-presidente disse que a candidata do seu partido ao Senado por São Paulo será a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Segundo Alckmin, Tebet irá assinar sua ficha de filiação ao PSB nesta sexta-feira.

"A cadeira ao Senado está aqui: a ministra Simone Tebet, que hoje vai assinar a ficha no PSB e deverá ser nossa candidata ao Senado Federal. Reúne a experiência de quem foi prefeita, vice-governadora, Senadora da República, ministra da república, e candidata a presidente com espírito público. A gente fica muito feliz", disse.