Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - AFP

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)AFP

Publicado 27/03/2026 10:30

O médico Brasil Ramos Caiado, da equipe de Bolsonaro, afirmou que a evolução nos últimos dois dias foi tranquila, "sem intercorrências".

O ex-chefe do Executivo deu entrada no Hospital DF Star, no último dia 13, depois de ter sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.





Moraes impôs uma série de restrições que mantêm o ex-presidente sob controle rigoroso. A decisão prevê uso de tornozeleira eletrônica, proibição de celular e redes sociais, limitação de visitas e envio diário de relatórios de monitoramento à Corte. Bolsonaro vinha cumprindo no presídio da Papudinha a pena de 27 anos e 3 meses de prisão a que foi condenado por tentativa de golpe de Estado. Ele foi internado no hospital DF Star após passar mal.Moraes impôs uma série de restrições que mantêm o ex-presidente sob controle rigoroso. A decisão prevê uso de tornozeleira eletrônica, proibição de celular e redes sociais, limitação de visitas e envio diário de relatórios de monitoramento à Corte.

A residência do ex-mandatário fica localizada em um condomínio fechado no bairro Jardim Botânico, na capital federal.

Já em casa, Bolsonaro foi flagrado por câmeras aéreas brincando com seus cachorros no quintal ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Veja:

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No momento da alta, Michelle usou as redes sociais para agradecer.



"Obrigada, Senhor, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada porque hoje estamos indo para casa, meu marido e eu", escreveu a ex-primeira-dama.

"Não pode-se dizer que está curado. Encerrou-se a fase hospitalar", disse o médico. Bolsonaro terá que fazer fisioterapia respiratória e exercícios físicos para reabilitação.



"A evolução nesses últimos dois dias foi o que nós esperávamos, tranquila, sem nenhuma intercorrência, com a medicação totalmente adaptada, já com a transição para a medicação via oral, para ser usada em casa", afirmou Caiado.

No período em que Bolsonaro esteve internado, os advogados dele conseguiram com Moraes a transferência do 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, onde cumpria prisão em regime fechado, para a casa no condomínio Solar de Brasília.



Bolsonaro ficará submetido a monitoramento 24 horas com tornozeleira eletrônica e haverá controle de todas as pessoas que acessam a casa dele. Moraes autorizou a prisão domiciliar pelo prazo inicial de 90 dias. O quadro clínico do ex-presidente será avaliado constantemente e é possível que ele ainda volte ao regime fechado.



No final de abril, segundo o médico, o ex-mandatário deverá voltar ao hospital para fazer uma cirurgia no ombro direito.

*Com informações do Estadão Conteúdo