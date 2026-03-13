Bolsonaro não se sentiu bem e precisou ser levado de ambulância ao hospital - Reprodução / Youtube

Bolsonaro não se sentiu bem e precisou ser levado de ambulância ao hospitalReprodução / Youtube

Publicado 13/03/2026 11:14

O hospital DF Star informou, por meio de nota oficial, que Bolsonaro deu entrada na unidade após apresentar quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. O ex-presidente "foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo."

A broncopneumonia é um tipo de infecção nos pulmões que afeta principalmente os brônquios, tubos que levam ar aos pulmões, e os alvéolos, pequenos sacos de ar onde ocorre a troca de oxigênio. Ela pode ser fatal e é especialmente perigosa para idosos, crianças pequenas, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas.

Mais cedo, o ex-presidente não se sentiu bem e precisou ser levado ao hospital. O senador Flávio Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para pedir orações pelo pai.



"Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave", escreveu Flávio no X (antigo Twitter).

O ex-presidente está detido no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

No início de março, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa de Bolsonaro. Na ocasião, a defesa alegou que o ex-presidente apresenta um quadro clínico complexo, com múltiplas comorbidades.