O advogado José Luis Oliveira assumiu a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O advogado José Luis Oliveira assumiu a defesa do banqueiro Daniel VorcaroFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 13/03/2026 20:58

O banqueiro Daniel Vorcaro decidiu nesta sexta-feira, 13, trocar a equipe de advogados que realiza sua defesa no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) que apura as fraudes no Banco Master. A substituição foi efetivada após a Segunda Turma da Corte formar maioria de votos manter a prisão do executivo, que vai continuar custodiado na Penitenciária Federal em Brasília por tempo indeterminado.



A banca do advogado Pierpaolo Bottini, crítico de delações, deixou o processo e será substituída por José Luis Oliveira, um dos criminalistas mais conhecido do país. A mudança sinaliza que Vorcaro está disposto a negociar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF) ou com Procuradoria-Geral da República (PGR).



Oliveira já atuou na formatação de diversos acordos de colaboração, entre eles, do ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, um dos delatores da Operação Lava Jato. O advogado também atuou na defesa do general Braga Netto, no processo da trama golpista, e do ex-ministro José Dirceu, condenado no processo do mensalão.



Prisão

Mais cedo, a Segunda Turma do Supremo formou maioria de 3 votos a 0 para manter a prisão de Vorcaro. O julgamento virtual está previsto para terminar na próxima sexta0-feira (20). Falta o voto do ministro Gilmar Mendes.