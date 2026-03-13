Com o reconhecimento da situação de emergência, as prefeituras podem solicitar recursos do governo federalBruno Peres/Agência Brasil
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