Claudio Schlosser afirmou que falta de diesel no Rio Grande do Sul foi um problema pontualTomaz Silva/Agência Brasil
Petrobras descarta problemas de abastecimento e cita medidas para garantir o diesel no País
Diretor da estatal afirmou que a empresa atua para evitar falta do combustível
Petrobras descarta problemas de abastecimento e cita medidas para garantir o diesel no País
Diretor da estatal afirmou que a empresa atua para evitar falta do combustível
PSD se aproxima de anunciar Ratinho Jr. como candidato à Presidência
Decisão será confirmada no fim do mês
Imprensa internacional repercute cancelamento de visto de assessor de Trump pelo Brasil
Reuters, Washington Post e Bloomberg dedicaram reportagens ao episódio
PF vai investigar empresa aérea por contrabando de migrantes após avião com haitianos ficar retido
Em nota, a Aviatsa afirmou que seguiu as normas da aviação civil internacional, 'transportando passageiros devidamente identificados e portadores de passaporte válido'
STJ mantém condenação de ex-deputado por agressão a subsecretário do DF dentro do Congresso
Laerte Bessa terá que pagar indenização de R$ 30 mil à vítima
Polícia indicia enfermeiros acusados de matar pacientes no Distrito Federal
Três técnicos são investigados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.