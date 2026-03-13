Claudio Schlosser afirmou que falta de diesel no Rio Grande do Sul foi um problema pontual - Tomaz Silva/Agência Brasil

Claudio Schlosser afirmou que falta de diesel no Rio Grande do Sul foi um problema pontualTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 13/03/2026 17:44

O diretor de Comercialização, Logística e Mercados da Petrobras, Claudio Schlosser, descartou nesta sexta-feira, 13, problemas de abastecimento de diesel no País, mas informou que a estatal está tomando uma série de medidas para garantir que não falte o produto, em meio a possíveis restrições no mercado internacional. Segundo ele, paradas de manutenção de refinarias que estavam previstas para maio foram postergadas e o fator de utilização (FUT) das unidades está sendo estendido para em torno de 97% a 98%. Estão nessa lista a Refinaria de Paulínia (Replan), cuja parada foi adiada para 2027 e a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Schlosser admitiu, porém, que uma falta pontual do combustível no Rio Grande do Sul foi o motivo do leilão realizado na quinta-feira, 12, no estado, e que vendeu diesel a R$ 1,78 o litro acima do preço da refinaria.

"Monitoramos o abastecimento, assim como todas as empresas do setor, acompanhando as importações que chegam ao Brasil. Em fevereiro, antes do início da guerra, estimávamos a chegada de 700 a 800 mil metros cúbicos de produtos. Observamos desvios de algumas cargas para outras localidades. Identificamos o desvio de três navios, totalizando aproximadamente 250 a 280 mil metros cúbicos, provavelmente motivados por melhores margens de lucro", explicou o diretor.

Ele faz coro com a presidente da empresa, Magda Chambriard, que disse ser comum, nesses momentos, especuladores guardarem o produto à espera do aumento.

Ainda segundo Schlosser, a Petrobras fornece aproximadamente 1,7 milhão de barris por dia de derivados, principalmente diesel, com importações adicionais de cerca de 200 a 300 mil barris. Os importadores variam suas operações, importando entre 700 mil e 1,2 milhão de barris de derivados, com foco especial no diesel, devido à sua sensibilidade no mercado.

"Atualmente, nossas entregas estão adiantadas em relação aos prazos", disse o executivo, ressaltando que o fornecimento está excedendo a "cota-dia" a que cada distribuidora tem direito. "A demanda do mercado frequentemente excede nossa capacidade de produção. Embora estejamos implementando ampliações e otimizações em nossos processos, atualmente enfrentamos desafios na entrega de determinados derivados", afirmou.