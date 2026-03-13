Luiz Marinho disse que governo não dará compensação tributária às empresas pelo fim da escala 6x1PT/Reprodução
Compensação ao fim da escala 6x1 é produtividade, afirma ministro do Trabalho
Luiz Marinho participou de almoço oferecido pelo sindicato que representa as empresas de serviços contábeis de São Paulo
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