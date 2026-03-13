Luiz Marinho disse que governo não dará compensação tributária às empresas pelo fim da escala 6x1 - PT/Reprodução

Luiz Marinho disse que governo não dará compensação tributária às empresas pelo fim da escala 6x1PT/Reprodução

Publicado 13/03/2026 15:28

São Paulo - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, reforçou nesta sexta-feira, 13, que não haverá compensações tributárias, como isenção de impostos, pelo fim da escala 6X1, apesar de reclamações do setor empresarial sobre o custo da redução da jornada de trabalho.

"A compensação é por produtividade, não é por qualquer isenção de imposto ou coisa parecida", comentou Marinho, em entrevista concedida antes de entrar ao almoço oferecido pelo Sescon-SP, sindicato que representa empresas de serviços contábeis.

O ministro defendeu que a diminuição da jornada fará com que os trabalhadores sejam mais produtivos, uma vez que haverá maior satisfação no ambiente de trabalho, tendo como consequência a redução do absenteísmo e do esgotamento da saúde mental.

"Ao melhorar o ambiente de trabalho, você melhora a produtividade. Essa produtividade costuma compensar o impacto do custo relacionado à diminuição da jornada sem redução de salário", comentou Marinho. "Está claro que nós precisamos de uma solução que acabe com a 6x1. A jornada é cruel, especialmente para as mulheres", acrescentou.

O ministro salientou que a posição "muito clara" do governo é pela redução imediata da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Ele pregou cautela se o Congresso quiser discutir a redução para 36 horas sem escalonamento. "O governo analisa que não caberia ir para 36 horas imediatamente. Se o Congresso quiser discutir, recomendamos que tenha cautela, com base técnica e planejamento do tempo para chegar a 36."

"A nossa recomendação de governo, porque quem decide é o Congresso, é a implantação imediata de 40 horas semanais, sem redução de salário, com duas folgas na semana", finalizou Marinho.