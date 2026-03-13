Os 7,28 milhões de litros de bebidas permanecerão armazenados nas instalações do próprio estabelecimentoDivulgação/Ministério da Agricultura e Pecuária
Ministério da Agricultura apreende 7,28 milhões de litros de cachaça no interior de SP
Empresa de Ribeirão Preto não possui registro obrigatório para padronizar e comercializar a bebida
Ministério da Agricultura apreende 7,28 milhões de litros de cachaça no interior de SP
Empresa de Ribeirão Preto não possui registro obrigatório para padronizar e comercializar a bebida
Filha da atriz Nair Bello morre aos 69 anos
Maria Francisco faleceu na madrugada de terça-feira (10)
Mendonça e Fux votam para manter Vorcaro em presídio de segurança máxima
Ministros destacam risco à investigação e continuidade das atividades ilícitas; faltam os votos de Gilmar Mendes e Nunes Marques
Bolsonaro é diagnosticado com broncopneumonia
Infecção atinge brônquios e alvéolos dos pulmões
SUS passa a adotar antibiótico para prevenir sífilis e clamídia
Ministério da Saúde amplia uso da doxiciclina 100 mg como profilaxia pós-exposição a infecções sexualmente transmissíveis
Homem é preso por agredir filha de 12 anos após menina se recusar a furtar casa de vizinho
Adolescente apresentava escoriações e foi levada ao hospital antes de ser encaminhada a abrigo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.