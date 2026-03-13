Polícia Civil investiga o caso - Arquivo / Divulgação

Polícia Civil investiga o casoArquivo / Divulgação

Publicado 13/03/2026 10:51

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), por agredir a filha, de 12 anos, em Itapuí, no interior de São Paulo. Segundo uma denúncia, a agressão ocorreu após a menina se recusar a praticar pequenos furtos.

A Polícia Civil registrou ocorrência após ser acionada por representantes da Assistência Social do município e do Conselho Tutelar, que receberam a queixa. Os agentes foram recebidos pelo homem na residência, que chamou a filha até o portão. Os policiais constataram que a adolescente apresentava escoriações no tórax, próximas ao pescoço. Ao ser questionada, ela começou a chorar e contou sobre as agressões.

O Conselho Tutelar e a Assistência Social compareceram ao endereço. A menina revelou, em conversa com a assistente social, que sofreu agressões com um pedaço de pau após se recusar a furtar a casa de um vizinho. Segundo ela, o pai havia dado três tapas em seu rosto pouco antes da chegada da polícia e disse que as agressões se tornariam frequentes.

A adolescente deu entrada no hospital, onde foram constatadas lesões do tipo escoriações nos membros superiores. Após o atendimento, encaminharam a menina a um abrigo institucional.

O homem acabou preso em flagrante pelo crime de lesão corporal. Durante o registro, ele afirmou que estava passando mal e precisou ser levado para atendimento médico, permanecendo em observação na Santa Casa da cidade. A Polícia Civil investiga o caso.