Corpo de Sabrina foi escondido por Luciano na Estrada Velha de Santos - Redes Sociais/Reprodução

Corpo de Sabrina foi escondido por Luciano na Estrada Velha de SantosRedes Sociais/Reprodução

Publicado 13/03/2026 21:32

São Paulo - Luciano Xavier Brito de Sousa, de 32 anos, foi preso na última quinta-feira, 12, após confessar ter assassinado a ex-mulher, Sabrina Candido Pontes, de 24 anos, em São Bernardo do Campo, no dia 6 de março. Ele se entregou espontaneamente, enquanto a polícia ainda fazia buscas após um boletim de ocorrência registrado pelo irmão da vítima e pelo próprio Luciano na segunda-feira, 9.

A reportagem não localizou a defesa de Luciano. O espaço segue aberto para manifestações.

Segundo a Polícia Civil, Luciano cometeu o crime depois de Sabrina se recusar a reatar o casamento entre os dois, um mês após o término. Os dois tiveram um relacionamento por 12 anos e tinham dois filhos, um menino de 2 anos e uma menina de 6.

Luciano escondeu o corpo de Sabrina em uma área de mata às margens da histórica rodovia Caminho do Mar, também conhecida como Estrada Velha de Santos. Ele indicou o local para os investigadores, próximo ao quilômetro 34 da rodovia. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico-Legal (IML) removeram o corpo.

Desde o término do relacionamento, Sabrina vivia na casa da família, no bairro Montanhão, em São Bernardo. O caso foi registrado como feminicídio, ocultação de cadáver e captura de procurado. Luciano teve a prisão temporária decretada pela Justiça e foi encaminhado à cadeia pública de São Caetano do Sul

O estado de São Paulo registrou um recorde de feminicídios em janeiro de 2026. Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), foram 27 casos no mês, cerca de um por dia ou um a cada 27,5 horas.