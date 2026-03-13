Publicação ocorre após pesquisa apontar empate técnico de Flávio com Lula em cenário de segundo turno - AFP

Publicação ocorre após pesquisa apontar empate técnico de Flávio com Lula em cenário de segundo turnoAFP

Publicado 13/03/2026 10:49

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, publicaram nas redes sociais um vídeo que atribui ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, ligações com organizações criminosas. Procurado pela reportagem, Flávio não havia se manifestado até a publicação desta matéria.