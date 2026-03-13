Polícia Técnica atendeu à ocorrência e colaborou na retirada dos veículos envolvidos - Divulgação / Artesp

Polícia Técnica atendeu à ocorrência e colaborou na retirada dos veículos envolvidosDivulgação / Artesp

Publicado 13/03/2026 09:47

Um ônibus tombou e foi atingido por um caminhão em um acidente nesta quinta-feira (12), na Rodovia Washington Luís, na altura da cidade de Uchoa, interior de São Paulo.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado (Artesp), o motorista do ônibus contou que perdeu o controle do veículo devido às fortes chuvas na região. Ele afirmou que acionou o freio do motor, o que travou as rodas e fez o veículo tombar no acostamento.



Após o ocorrido, um caminhão que estava no mesmo sentido não teve tempo de parar ou desviar e atingiu a parte traseira do ônibus.

Dos 36 passageiros do ônibus, uma vítima está em estado grave, quatro em estado moderado e sete tiveram ferimentos leves. O motorista do caminhão não se machucou.

A Polícia Técnica atendeu à ocorrência e colaborou na retirada dos veículos envolvidos. O caminhão foi removido por volta das 4h51, enquanto o ônibus às 5h21.