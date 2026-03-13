Polícia Técnica atendeu à ocorrência e colaborou na retirada dos veículos envolvidosDivulgação / Artesp
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