Defesa alega que a Papudinha não tem estrutura suficiente para os atendimentos médicos necessários a BolsonaroValter Campanato/Agência Brasil
"Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave", escreveu Flávio no X (antigo Twitter).
Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez…— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026
Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante.
Peço orações para que não seja nada grave.
O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL) também confirmou a informação em suas redes sociais. "Recebo essa informação com preocupação e oração. Bolsonaro é um homem que já enfrentou muitas batalhas pela vida e pelo Brasil, e tenho fé de que mais uma vez superará esse momento", escreveu.
Bolsonaro está detido no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.
A defesa de Bolsonaro pediu a prisão domiciliar alegando que a Papudinha não tem estrutura suficiente para os atendimentos médicos necessários. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, sustentou que a prisão "atende integralmente às necessidades do condenado".
Em seu voto a favor de manter Bolsonaro na prisão, Moraes reforçou que o ex-presidente só está detido na Papudinha porque tentou romper a tornozeleira eletrônica enquanto cumpria prisão domiciliar.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.