Defesa alega que a Papudinha não tem estrutura suficiente para os atendimentos médicos necessários a Bolsonaro - Valter Campanato/Agência Brasil

Defesa alega que a Papudinha não tem estrutura suficiente para os atendimentos médicos necessários a BolsonaroValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 13/03/2026 09:05

O senador Flávio Bolsonaro (PL) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 13, para comunicar que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está a caminho do hospital, com "calafrios e vômitos".



"Acabo de receber a notícia de que meu pai está a caminho do hospital, mais uma vez… Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante. Peço orações para que não seja nada grave", escreveu Flávio no X (antigo Twitter).



Acabo de receber a notícia de que meu pai @jairbolsonaro está a caminho do hospital, mais uma vez…



Informações preliminares de que acordou com calafrios e vomitou bastante.



Peço orações para que não seja nada grave. — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026



O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL) também confirmou a informação em suas redes sociais. "Recebo essa informação com preocupação e oração. Bolsonaro é um homem que já enfrentou muitas batalhas pela vida e pelo Brasil, e tenho fé de que mais uma vez superará esse momento", escreveu.



Bolsonaro está detido no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.



A defesa de Bolsonaro pediu a prisão domiciliar alegando que a Papudinha não tem estrutura suficiente para os atendimentos médicos necessários. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, sustentou que a prisão "atende integralmente às necessidades do condenado".



Em seu voto a favor de manter Bolsonaro na prisão, Moraes reforçou que o ex-presidente só está detido na Papudinha porque tentou romper a tornozeleira eletrônica enquanto cumpria prisão domiciliar.