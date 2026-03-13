Polícia Civil investiga as circunstâncias da morteArquivo / Divulgação / PCMG
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Mulher de 69 anos foi localizada pela filha dentro de casa
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