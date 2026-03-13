Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte - Arquivo / Divulgação / PCMG

Polícia Civil investiga as circunstâncias da morteArquivo / Divulgação / PCMG

Publicado 13/03/2026 08:47

Uma idosa de 69 anos foi encontrada morta dentro da própria casa, na tarde desta quinta-feira (12), em Varginha, no Sul de Minas Gerais, com um vergalhão de ferro atravessado no corpo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada na base de uma escada dentro da residência pela filha, que havia saído para trabalhar por volta das 7h. Ao voltar, ela viu a mãe morta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local. O corpo apresentava rigidez muscular e manchas causadas pela ausência de circulação sanguínea. Diante do ocorrido, acionaram a perícia da Polícia Civil.

O corpo seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) para determinar a causa da morte.