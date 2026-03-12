Supremo Tribunal Federal ressaltou que a Constituição proíbe distinção entre filhos biológicos e adotivosMarcello Casal Jr./Agência Brasil
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