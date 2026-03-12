Moraes justifica que visita foge da agenda informada pelo assessorRosinei Coutinho/STF
Moraes nega visita de assessor de Trump a Bolsonaro na Papudinha
Ministro disse que visita não foi informada à diplomacia brasileira
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