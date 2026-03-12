Rompimento em reservatório da Sabesp em Mairiporã deixou um morto e sete feridosDivulgação/Corpo de Bombeiros
Sabesp pagará auxílio para atingidos por rompimento de reservatório
Valor de R$ 2 mil será para gastos com remédios e alimentação
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