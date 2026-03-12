Rompimento em reservatório da Sabesp em Mairiporã deixou um morto e sete feridos - Divulgação/Corpo de Bombeiros

Rompimento em reservatório da Sabesp em Mairiporã deixou um morto e sete feridosDivulgação/Corpo de Bombeiros

Publicado 12/03/2026 18:57

Após o rompimento de um reservatório da Sabesp em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, a empresa anunciou como medida inicial e emergencial o pagamento de R$ 2 mil para famílias que tiveram imóveis atingidos. Os recursos são para ressarcir urgências pontuais, como remédios e alimentação.

Após o colapso da estrutura, ocorrido nesta quarta-feira (11), uma pessoa morreu e sete ficaram feridas. De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o rompimento da estrutura prejudicou pelo menos três residências e dez veículos.

A Sabesp enviou representantes para uma reunião com os moradores do bairro Capoavinha nesta quinta-feira (12). Uma equipe da empresa presta atendimento aos moradores em uma van instalada no bairro.

As equipes farão o cadastro dos atingidos e estão disponíveis para dúvidas pontuais. Durante a madrugada, cerca de 60 técnicos participaram do trabalho de limpeza das ruas e casas.

As equipes de Defesa Civil e de outras áreas da prefeitura também realizam atendimento na região.

