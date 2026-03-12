Porto de Paranaguá é concedido ao Consórcio Canal Galheta Dragagem por R$ 1,23 bilhãoMinistério dos Portos
Lula e ministros anúnciam investimentos nas rodovias, portos e aeroportos do Paraná
Valor total das destinado às malhas de transporte é de R$ 2,08 bilhões
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Líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que trecho deve permanecer fechado
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