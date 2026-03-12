Porto de Paranaguá é concedido ao Consórcio Canal Galheta Dragagem por R$ 1,23 bilhão - Ministério dos Portos

Porto de Paranaguá é concedido ao Consórcio Canal Galheta Dragagem por R$ 1,23 bilhãoMinistério dos Portos

Publicado 12/03/2026 18:11

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, dos Transportes, Renan Filho, e da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, participaram da cerimônia de anúncio de R$ 2,08 bilhões em investimentos nas rodovias, portos e aeroportos do Paraná.

"Estamos assinando a primeira concessão de canal de acesso do Brasil", disse Costa Filho. "Através das concessões do nosso País, do nosso canal de acesso, isso vai dar previsibilidade ao setor produtivo, vai dar planejamento estratégico ao porto de Paranaguá. Não precisa mais o presidente do porto ou o ministro de plantão estarem fazendo as dragagens anualmente."

O contrato de concessão para exploração do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá é estimado em R$ 1,23 bilhão. O Ministério de Portos e Aeroportos também anunciou a autorização da licitação para reforma e ampliação do terminal de passageiros e modernização da torre de controle do Aeroporto Regional de Maringá (PR), com investimento de R$ 129,1 milhões.

Já o Ministério dos Transportes assinou duas ordens de serviço no Paraná, com investimento total de R$ 730 milhões. Uma delas autoriza o início das obras do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, na BR-376/PR, com R$ 409 milhões, para melhorar o tráfego urbano.

A outra prevê a execução do último trecho da BR-487/PR, a Estrada Boiadeira, entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste, com R$ 321,2 milhões, completando a ligação entre Campo Mourão e a divisa com Mato Grosso do Sul para escoamento da produção agrícola.