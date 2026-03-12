Ex-diretor da Abin, Ramagem já foi condenado a 21 anos de prisão na ação penal da trama golpistaLula Marques/Agência Brasil
PGR pede condenação de Ramagem por crimes do 8 de janeiro
Ações voltaram a tramitar depois que mandato parlamentar foi cassado
PGR pede condenação de Ramagem por crimes do 8 de janeiro
Ações voltaram a tramitar depois que mandato parlamentar foi cassado
Petróleo salta 9% com novas ameaças do Irã à navegação no Estreito de Ormuz
Líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que trecho deve permanecer fechado
Câmara Municipal na Bahia exibe vídeo pornô em sessão legislativa
Transmissão das imagens no telão do plenário é atribuído a uma 'interferência externa'
Reconhecimento facial na Neo Química Arena leva oito foragidos à cadeia
Programa já prendeu 278 pessoas
Avião da Azul pede prioridade de pouso e Aeroporto de Congonhas aciona equipe de emergência
Companhia não detalhes sobre quais foram os problemas registrados na aeronave
Elon Musk diz que prisão de Moraes 'está a caminho' por envolvimento com Banco Master
Bilionário é um dos alvos da investigação instaurada em abril de 2024 pelo ministro do STF, por suspeita de 'instrumentalização criminosa' do X
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.