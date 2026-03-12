Telão da Câmara Municipal de Laje (BA) exibe vídeo pornô em meio a votação - Reprodução / TV Subaé

Telão da Câmara Municipal de Laje (BA) exibe vídeo pornô em meio a votaçãoReprodução / TV Subaé

Publicado 12/03/2026 16:30

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (10) na Câmara Municipal de Laje, no interior da Bahia, um vídeo pornô foi exibido no telão do plenário em meio a uma votação. A transmissão foi interrompida e a votação retomada. A ação, que durou poucos segundos, foi atribuída à interferência externa ou instabilidade momentânea no sistema de exibição de forma remota.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (11), a da Câmara comunicou pelo Instagram que "os procedimentos averiguatórios já estão sendo adotados com o objetivo de esclarecer os fatos". No informe, foi reiterado o "compromisso com a transparência, o respeito à população e a seriedade na condução dos trabalhos parlamentares".