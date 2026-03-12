Azul não esclareceu o que motivou o pedido de prioridade para pouso da aeronaveDivulgação
Avião da Azul pede prioridade de pouso e Aeroporto de Congonhas aciona equipe de emergência
Companhia não detalhes sobre quais foram os problemas registrados na aeronave
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