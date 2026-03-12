Azul não esclareceu o que motivou o pedido de prioridade para pouso da aeronave - Divulgação

Azul não esclareceu o que motivou o pedido de prioridade para pouso da aeronaveDivulgação

Publicado 12/03/2026 16:19

São Paulo - Um voo da companhia aérea Azul, que decolou do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com destino ao Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, precisou retornar ao aeroporto de origem e solicitar prioridade para pouso na noite de quarta-feira, 11.

A Azul informou, em nota, que o voo AD5070 precisou retornar ao Aeroporto de Congonhas devido a "questões operacionais" e solicitou prioridade para pouso — pedido geralmente feito quando a tripulação identifica uma condição a bordo ou um problema operacional que exija aterrissagem antes de outros aviões que estão na fila. A companhia não deu mais detalhes sobre quais foram as questões registradas na aeronave.

"A aeronave pousou em total segurança e os clientes desembarcaram normalmente, após os protocolos da companhia e do aeroporto", afirmou a Azul.

A Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, disse em nota que acionou as equipes de emergência, como prevê o protocolo de segurança, mas que a operação ocorreu sem intercorrências. "A operação do aeroporto foi rapidamente restabelecida e segue ocorrendo normalmente", informou a concessionária.

A Azul afirmou ainda que presta assistência aos clientes conforme previsto na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que eles serão reacomodados em outro voo da companhia. "A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia", acrescentou.