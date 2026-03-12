Exoneração do secretário Maurício Martins foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial - SSP-MA/Divulgação

Exoneração do secretário Maurício Martins foi publicada nesta quinta-feira no Diário OficialSSP-MA/Divulgação

Publicado 12/03/2026 14:42

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, exonerou o secretário estadual de Segurança Pública, Maurício Ribeiro Martins, após denúncia de assédio contra a delegada da Polícia Civil Viviane Fontenelle. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 12, no Diário Oficial do estado.



“Para que a denúncia da delegada Viviane Fontenelle seja apurada com isenção, informo que o secretário de Segurança Pública do Estado, Maurício Ribeiro Martins, se afasta da pasta”, escreveu Brandão em uma rede social. “Reitero que o respeito às mulheres é um princípio inegociável e deve ser assegurado em todos os espaços”, completou.



Entenda o caso

Viviane Fontenelle relatou o caso em um grupo de conversas de delegados no domingo, 8, Dia Internacional da Mulher. Durante uma reunião de trabalho, em fevereiro, Maurício Martins teria feito uma série de comentários e abordagens, com "gracejos" sobre a aparência física da delegada, única mulher presente na ocasião.



Após a denúncia vir a público, Viviane se manifestou publicamente sobre episódios de constrangimento envolvendo o agora ex-secretário. Ela relatou que seria a segunda vez que ele a abordou de forma invasiva.



“Ele levantou da mesa, foi até mim, me abraçou, apertou meu ombro e foi no meu ouvido e disse assim: 'Não esqueça a foto. Quero sua foto para o meu gabinete'. Quer dizer, ele reiterou os gracejos feitos no dia anterior”, relatou.



Inicialmente, a delegada disse que não registrou um boletim de ocorrência, porque foi aconselhada a evitar o vazamento da situação. Diante do comportamento reiterado, ela decidiu denunciar o ocorrido.



O ex-secretário disse que as alegações "não correspondem à realidade e requerem apuração rigorosa". Ele negou ter adotado conduta desrespeitosa ou incompatível e afirmou que usou apenas "palavras cordiais de elogio e reconhecimento profissional".



“Me afasto do cargo para que as alegações envolvendo o meu nome sejam apuradas com total isenção. Faço isso com serenidade e com a consciência tranquila.”



Com a saída de Martins, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão será conduzida interinamente pelo delegado-geral Manoel Almeida.