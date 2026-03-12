Sarah Araújo falou pela primeira vez sobre a morte dos filhos - Reprodução/

Sarah Araújo falou pela primeira vez sobre a morte dos filhosReprodução/

Publicado 12/03/2026 14:48

Sarah Araújo, mãe dos meninos mortos pelo próprio pai , o secretário de governo de Itumbiara (GO), Thales Machado, falou pela primeira vez nesta quarta-feira (11), um mês após o crime. Ela afirmou que é muito difícil seguir em frente e que ainda não consegue acreditar no que aconteceu.

"Até hoje não consigo acreditar. É muito difícil de olhar as fotos deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais na forma que foi. (...) É muito difícil seguir", lamentou em entrevista exclusiva à TV Anhanguera.

O caso aconteceu no dia 11 de fevereiro na casa em que a família morava. Thales Machado atirou contra os próprios filhos e se matou após cometer o crime. O adolescente Miguel Araújo Machado, de 12 anos, morreu no mesmo dia. Já Benício Araújo Machado, de 8 anos, ficou internado na UTI do Hospital Estadual da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dois dias depois

Thales, de 40 anos, que é genro do prefeito da cidade, Dione Araújo, e chegou a publicar um vídeo horas antes do episódio no qual disse amar os filhos. "Que Deus abençoe sempre meus filhos, papai ama muito", escreveu.

Sarah recebeu um buquê de rosas brancas enviado por um grupo formado por mais de 300 mulheres de diferentes regiões do país. As flores foram entregues a ela na casa do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo, que é pai de Sarah, pela coordenadora da Casa da Mulher do município.



Ao agradecer o gesto de solidariedade, Sarah também falou sobre a dificuldade de seguir a vida após a perda dos filhos e destacou o apoio que tem recebido neste momento de luto.

"Quero agradecer a todas elas, a Josiane que está representando. Eu sinto muito o carinho de todas por mim, a solidariedade, sinto as orações, sinto que está me sustentando o apoio de todas elas", afirmou.

"Unidas nós vamos conseguir dar o apoio que ela precisa. Nós mulheres somos solidárias a ela", declarou Jaciene Machado, coordenadora da Casa da Mulher de Itumbiara.

O crime

De acordo com a Polícia Civil, Thales atirou contra os filhos enquanto eles dormiam e, em seguida, contra si mesmo. Quando os agentes chegaram ao local, o secretário já estava morto.

A corporação concluiu que os meninos estavam deitados com a face esquerda no travesseiro e que ambos foram baleados na têmpora direita.

O secretário usou uma Glock G25 .380, registrada em seu nome, para cometer o crime. A polícia também identificou que ele comprou galões de gasolina naquele dia, que o combustível foi despejado na casa e que um isqueiro foi encontrado na cena do crime, apesar de o imóvel não ter sido incendiado.



Além desses fatos, que revelam a premeditação do crime, a polícia também descobriu que Thales teve um jantar com os pais naquela noite e que demonstrou um comportamento diferente.



"Os pais de Thales nos informaram que posteriormente aos fatos eles conseguiram observar que houve ali nesse jantar um tom de despedida, um carinho a mais, e que eles só conseguiram notar após os fatos", contou o delegado Felipe Sales, responsável pela investigação.