Neo Química Arena é um dos cinco estádios paulistas monitorados pelo sistema de reconhecimento facial - Divulgação

Neo Química Arena é um dos cinco estádios paulistas monitorados pelo sistema de reconhecimento facialDivulgação

Publicado 12/03/2026 16:27

O sistema de reconhecimento facial utilizado na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, resultou na prisão de oito homens que tinham mandados em aberto. As detenções ocorreram na noite desta quarta-feira, 11, quando os suspeitos tentavam entrar no estádio localizado na Zona Leste de São Paulo.

A identificação foi feita por meio do programa Muralha Paulista, que opera integrado às câmeras instaladas no local. Ao captar as imagens dos torcedores na entrada da arena, o sistema comparou os rostos com bancos de dados das forças de segurança e detectou que havia pessoas procuradas pela Justiça entre os presentes.

Assim que o reconhecimento foi realizado, um aviso foi enviado às equipes da Polícia Militar que trabalhavam no policiamento do estádio. Os agentes então localizaram os indivíduos e realizaram as abordagens dentro da arena.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os homens detidos têm entre 31 e 49 anos. Os mandados de prisão estavam relacionados a diferentes crimes, como roubo, violência doméstica e também inadimplência de pensão alimentícia. Depois da prisão, todos foram encaminhados a uma delegacia, onde ficaram à disposição do Poder Judiciário.

Com essas ocorrências, o número de foragidos capturados em estádios do estado por meio do Muralha Paulista chegou a 278 desde o início da utilização da tecnologia em eventos esportivos

A iniciativa do governo paulista tem ampliado o uso do reconhecimento facial em arenas de futebol como forma de reforçar o controle de segurança em partidas com grande público. O sistema permite que suspeitos sejam identificados automaticamente a partir das imagens captadas nas catracas ou nos acessos aos estádios.

No início de março, o estado alcançou a marca de 100 jogos monitorados pela tecnologia. Na ocasião, três pessoas foram presas após serem identificadas durante uma partida disputada na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Atualmente, cinco estádios estão integrados ao sistema: Allianz Parque, Neo Química Arena, Arena Barueri, Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e José Maria Campos Maia, em Mirassol.

O Muralha Paulista reúne diferentes ferramentas de monitoramento e cruza dados de segurança pública para localizar pessoas com pendências judiciais, permitindo que a polícia seja acionada rapidamente sempre que houver uma identificação positiva.