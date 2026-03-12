Preço do barril Brent volta a ultrapassar marca de US$ 100 por unidade Reprodução/Redes sociais
Petróleo salta 9% com novas ameaças do Irã à navegação no Estreito de Ormuz
Líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que trecho deve permanecer fechado
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Bilionário é um dos alvos da investigação instaurada em abril de 2024 pelo ministro do STF, por suspeita de 'instrumentalização criminosa' do X
STJ define que planos de saúde não podem limitar sessões de tratamento de pacientes autistas
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