Mauro Vieira enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal - Valter Campanato/ Agência Brasil

Mauro Vieira enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal FederalValter Campanato/ Agência Brasil

Publicado 12/03/2026 19:08

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quinta-feira, 12, que a visita de Darren Beattie, assessor do governo dos Estados Unidos, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão pode configurar “indevida ingerência” em assuntos internos do Brasil.



A declaração consta em um ofício enviado pelo chanceler brasileiro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de um pedido para que Beattie, que é funcionário do governo do presidente Donald Trump, seja autorizado a se encontrar com Bolsonaro.



“A visita de um funcionário de Estado estrangeiro a um ex-presidente da República em ano eleitoral pode configurar indevida ingerência nos assuntos internos do Estado brasileiro”, afirmou.



Mais cedo, Moraes pediu que o Itamaraty informasse se o norte-americano terá agenda diplomática no país e há solicitação para visitar Bolsonaro.



Segundo Vieira, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou ao governo brasileiro que Darren Beattie vem ao Brasil para participar do Fórum Brasil-EUA de Minerais Críticos, que será realizado em São Paulo, na próxima quarta-feira, 18.



O ministro acrescentou ainda que a representação norte-americana não mencionou eventuais visitas fora da agenda oficial. “O pedido de visita ao expresidente não se enquadra nos objetivos oficialmente comunicados pelo Departamento de Estado”, completou o chanceler.



Além disso, Vieira informou que uma reunião entre Beattie e o secretário de Europa e América do Norte do Itamaraty foi solicitada para terça-feira, 17, mas ainda não está confirmada.



Entenda

No início desta semana, a defesa de Bolsonaro pediu que a visita seja realizada na próxima segunda-feira, 16, no período da manhã, ou na terça-feira, 17, datas em que o assessor estará em visita oficial ao Brasil. A entrada de um tradutor na prisão também foi solicitada. Moraes já autorizou a visitação, mas determinou que o encontro deverá ocorrer na quarta-feira, 18.



Após a designação da data, a defesa de Bolsonaro voltou a pedir que a liberação da visita ocorra nas datas sugeridas.



Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses prisão na ação penal da trama golpista e cumpre pena no 19° Batalhão da Polícia Militar, localizado dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.



O local é conhecido como Papudinha e é destinado a presos especiais, como policiais, advogados e juízes.