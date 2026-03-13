Filha da atriz Nair Bello, Maria Francisca morre aos 69 anos - Reprodução / Instagram

Filha da atriz Nair Bello, Maria Francisca morre aos 69 anosReprodução / Instagram

Publicado 13/03/2026 11:56

Rio - A escritora e produtora de moda Maria Francisco, filha da atriz Nair Bello (1931-2007), morreu aos 69 anos, na madrugada de terça-feira (10), às 2h35. A causa do falecimento, no entanto, não foi informada.

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"Família e amigos vêm comunicar que nossa querida Maria partiu serena e sem dores nesta madrugada do dia 10 de março, às 2h35. Depois de tanta luta, ela finalmente descansou", diz um trecho da nota compartilhada nas redes sociais.



Carreira na moda e na literatura



Maria construiu parte da carreira como produtora de moda, atuando no setor ao longo de vários anos. Em 2018, publicou o livro "Mamma Mia! - A Vida de Nair Bello", obra dedicada à trajetória da mãe. "Família e amigos vêm comunicar que nossa querida Maria partiu serena e sem dores nesta madrugada do dia 10 de março, às 2h35. Depois de tanta luta, ela finalmente descansou", diz um trecho da nota compartilhada nas redes sociais.Maria construiu parte da carreira como produtora de moda, atuando no setor ao longo de vários anos. Em 2018, publicou o livro "Mamma Mia! - A Vida de Nair Bello", obra dedicada à trajetória da mãe.

A biografia foi construída a partir das memórias pessoais da autora e reúne relatos sobre a convivência com a mãe, tanto na vida familiar quanto nos bastidores da televisão.



Maria Francisco teve três filhos e deixou netos. Ela também era irmã de Manuel, que morreu em 1975, de Ana Paula e de José Francisco.