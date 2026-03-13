Filha da atriz Nair Bello, Maria Francisca morre aos 69 anosReprodução / Instagram

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Estadão Conteúdo
Rio - A escritora e produtora de moda Maria Francisco, filha da atriz Nair Bello (1931-2007), morreu aos 69 anos, na madrugada de terça-feira (10), às 2h35. A causa do falecimento, no entanto, não foi informada.
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Nair Bello e a filha, Maria Francisca - Reprodução / Instagram
Filha da atriz Nair Bello, Maria Francisca morre aos 69 anos - Reprodução / Instagram


"Família e amigos vêm comunicar que nossa querida Maria partiu serena e sem dores nesta madrugada do dia 10 de março, às 2h35. Depois de tanta luta, ela finalmente descansou", diz um trecho da nota compartilhada nas redes sociais.

Carreira na moda e na literatura

Maria construiu parte da carreira como produtora de moda, atuando no setor ao longo de vários anos. Em 2018, publicou o livro "Mamma Mia! - A Vida de Nair Bello", obra dedicada à trajetória da mãe.
A biografia foi construída a partir das memórias pessoais da autora e reúne relatos sobre a convivência com a mãe, tanto na vida familiar quanto nos bastidores da televisão.

Maria Francisco teve três filhos e deixou netos. Ela também era irmã de Manuel, que morreu em 1975, de Ana Paula e de José Francisco.