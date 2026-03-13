Filha da atriz Nair Bello, Maria Francisca morre aos 69 anosReprodução / Instagram
"Família e amigos vêm comunicar que nossa querida Maria partiu serena e sem dores nesta madrugada do dia 10 de março, às 2h35. Depois de tanta luta, ela finalmente descansou", diz um trecho da nota compartilhada nas redes sociais.
Carreira na moda e na literatura
Maria construiu parte da carreira como produtora de moda, atuando no setor ao longo de vários anos. Em 2018, publicou o livro "Mamma Mia! - A Vida de Nair Bello", obra dedicada à trajetória da mãe.
Maria Francisco teve três filhos e deixou netos. Ela também era irmã de Manuel, que morreu em 1975, de Ana Paula e de José Francisco.
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