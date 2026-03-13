Moraes autorizou Michelle Bolsonaro a visitar Bolsonaro no hospital - AFP

Moraes autorizou Michelle Bolsonaro a visitar Bolsonaro no hospitalAFP

Publicado 13/03/2026 14:08 | Atualizado 13/03/2026 14:11

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta sexta-feira (13), que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e dos filhos Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura, além da enteada Letícia Firmo da Silva, no Hospital DF Star, em Brasília



Bolsonaro foi diagnosticado com broncopneumonia nesta sexta-feira , após passar mal e ser internado. Segundo a decisão, durante as visitas, não será permitida a entrada de aparelhos celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos.

O ministro também determinou que a vigilância e a segurança de Bolsonaro durante a internação sejam realizadas pelo Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. A fiscalização deve ocorrer 24 horas por dia, com no mínimo dois agentes na porta do quarto do ex-presidente.



O hospital DF Star informou que Bolsonaro "foi submetido a exames de imagens e laboratoriais que confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, em tratamento com antibioticoterapia venosa e suporte clínico não invasivo".

Ainda segundo a unidade, ele deu entrada com quadro de febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. O ex-presidente está detido no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A broncopneumonia é um tipo de infecção nos pulmões que afeta principalmente os brônquios, tubos que levam ar aos pulmões, e os alvéolos, pequenos sacos de ar onde ocorre a troca de oxigênio. Ela pode ser fatal e é especialmente perigosa para idosos, crianças pequenas, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas.

No início de março, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou o pedido de prisão domiciliar humanitária apresentado pela defesa de Bolsonaro. Na ocasião, a defesa alegou que o ex-presidente apresenta um quadro clínico complexo, com múltiplas comorbidades.