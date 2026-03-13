Com pedido de Gilmar, análise do caso é retirada do plenário virtual e será realizada pelo plenário físico da CorteCarlos Moura / SCO STF
Gilmar leva julgamento sobre quebra de sigilos de Lulinha ao plenário do STF
Data da sessão ainda não foi marcada
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