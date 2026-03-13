Os desabrigados em Peruíbe foram levados para abrigos temporários - Defesa Civil-SP/Divulgação

Os desabrigados em Peruíbe foram levados para abrigos temporáriosDefesa Civil-SP/Divulgação

Publicado 13/03/2026 14:35

A Defesa Civil de São Paulo informou nesta sexta-feira, 13, as fortes chuvas que atingiram a cidade de Peruíbe, no litoral, na noite desta quinta, 12, deixaram 116 pessoas desabrigadas.

Da noite de quinta-feira até as 7h desta manhã, Peruíbe teve 34 milímetros de acúmulo de chuva. A cidade sofre com fortes temporais. Na quarta-feira, 11, a precipitação acumulou 61 milímetros em 24 horas.

As pessoas que tiveram de deixar suas casas foram encaminhadas para os abrigos temporários. Também receberam ajuda humanitária após a prefeitura solicitar reforços para atender as famílias em situação de vulnerabilidade.

O Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil do Estado enviaram cestas básicas, kits de higiene pessoal e kits dormitórios. Também foram mandados para Peruíbe 50 quilos de ração para famílias que possuem cães e gatos.

De acordo com a Defesa Civil, este é o quinto envio de ajuda humanitária destinado a Peruíbe apenas em 2026.