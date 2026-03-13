Lideranças do PSD confirmam a escolha de Ratinho Jr. como nome do partido para disputar a Presidência - Jonathan Campos / AEN

Lideranças do PSD confirmam a escolha de Ratinho Jr. como nome do partido para disputar a PresidênciaJonathan Campos / AEN

Publicado 13/03/2026 17:29

São Paulo e Brasília - O PSD está próximo de anunciar o governador do Paraná, Ratinho Júnior, como seu candidato à Presidência da República. A informação foi confirmada por lideranças da legenda que tratam a decisão como "encaminhada". Integrantes da sigla e o próprio partido, de forma oficial, apontam, porém, que o anúncio do candidato escolhido só se dará no fim do mês.

De acordo com uma liderança do PSD, embora o martelo ainda não esteja formalmente batido, a tendência é mesmo a escolha de Ratinho, em razão de ele ser considerado "mais maduro" para assumir a candidatura. Ele aponta que, "pelo espírito e clima" e pela "capacidade de crescimento", a escolha faria mais sentido.

Outro afirmou que Ratinho só não será o nome se ele não quiser e que o tabuleiro está desenhando, com os governadores Ronaldo Caiado (Goiás) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) concorrendo ao Senado. Contudo, disse que é importante esperar a filiação de Caiado ao partido, que acontecerá neste sábado, 14, durante evento para apresentação de candidaturas locais em Goiás, para que a escolha seja anunciada. Gilberto Kassab vai participar do evento.

Procurado, Ratinho Júnior afirmou, por meio de nota, que ele continua cumprindo suas agendas normalmente no Paraná e "espera com tranquilidade e muito respeito ao demais concorrentes, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, que o partido oficialize no momento oportuno o candidato a presidente da legenda". "Em respeito ao compromisso selado entre os três pré candidatos, Ratinho Júnior prefere aguardar a definição oficial da direção do PSD", diz Ratinho.

Já o PSD Nacional informou que a sigla "irá anunciar até o fim de março a escolha de seu pré-candidato" e que os três nomes "seguem apresentando aos brasileiros seus projetos e realizações, que pautarão o plano de governo da candidatura do partido".

Pressão do PL sobre Ratinho Júnior

O PL pressiona Ratinho a desistir da candidatura para apoiar o senador Flávio Bolsonaro ainda no primeiro turno. Em troca, garantia apoio ao grupo político do governador no Paraná. Contudo, o entorno de Ratinho resiste à ideia argumentando que o bolsonarismo descumpriu um pacto em 2024, na disputa à Prefeitura de Curitiba.

Na ocasião, embora o PL tivesse escolhido o bolsonarista Paulo Martins para a vaga, Bolsonaro acabou ficando ao lado da rival Cristina Graeml (então no PMB, hoje no União Brasil), o que enfureceu o grupo de Ratinho. O aliado do governador acabou vencendo no segundo turno.

Flávio quer opções para ter um palanque no Paraná, caso Ratinho não aceite aderir à candidatura no primeiro turno. Uma delas é apoiar o senador Sergio Moro (União), que tenta construir sua empreitada ao governo estadual.

Um acordo mantido desde 2024 é que uma das vagas ao Senado a serem apoiadas pelo PSD seria do PL: no caso, do deputado federal Filipe Barros. Graeml vem tentando conquistar apoio à sua pré-candidatura. Ela se reuniu tanto com Marinho quanto com Moro no Senado Federal nesta semana.

Nos planos dos dirigentes do PL, há também a opção de apoiar Guto Silva (PSD), candidato de Ratinho Júnior, o que agradaria ao partido de Gilberto Kassab.