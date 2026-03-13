Agressão cometida pelo ex-deputado Laerte Bessa ocorreu em 2018Agência Câmara
STJ mantém condenação de ex-deputado por agressão a subsecretário do DF dentro do Congresso
Laerte Bessa terá que pagar indenização de R$ 30 mil à vítima
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