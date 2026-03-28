Texto previa mais de 200 indiciamentos e será enviado a órgãos de controle, mesmo sem aprovação - Divulgação/ Agência Senado

Texto previa mais de 200 indiciamentos e será enviado a órgãos de controle, mesmo sem aprovaçãoDivulgação/ Agência Senado

Publicado 28/03/2026 07:46

Depois de sete meses de trabalho, a CPMI do INSS terminou sem relatório final na madrugada deste sábado (28). O parecer do deputado Alfredo Gaspar (PL-AL) foi rejeitado pela maioria dos membros da comissão (19 a 12). Logo após a apuração do resultado, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), decidiu pelo encerramento dos trabalhos da comissão sem a votação de um relatório alternativo, produzido pela base governista.



O texto recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas, em mais de 4 mil páginas. Entre elas, parlamentares, ex-ministros, dirigentes de estatais e entidades associativas, além do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como "Lulinha"; o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.



Após o encerramento da sessão, o presidente da comissão afirmou que uma cópia do relatório será enviada para todos os órgãos de fiscalização, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), por sua vez, afirmou que o documento da base governista será levado à Polícia Federal (PF).



"É uma pena que a gente não tenha completado o trabalho com o relatório completamente aprovado. Eu saio daqui de cabeça erguida, certo de que fizemos o nosso trabalho, que lutamos e demos ao Brasil respostas", disse Viana.



Alfredo Gaspar explicou que os indiciamentos pedidos pela CPMI fundamentavam-se "na identificação de uma vasta e sofisticada estrutura criminosa voltada para fraudes sistêmicas contra aposentados e pensionistas, por meio da implementação de descontos associativos não autorizados e fraudulentos".



Ao fim de mais de 8h de leitura do relatório, Gaspar também defendeu o trabalho da comissão:



"Nosso trabalho alcançou os Três Poderes da República. Ninguém nos dobrou. Foram muitos meses de luta aguerrida, dias e noites debruçados sobre documentos. Foi cansativo e exaustivo, mas, sobretudo, recompensador. Esta comissão ousou devolver a esperança ao povo brasileiro", concluiu.

O relatório final foi lido após o STF barrar a prorrogação dos trabalhos do colegiado. Gaspar recomendou que os ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Dias Toffoli fossem investigados por possíveis crimes, como tráfico de influência, nas relações que mantinham com Vorcaro.



O documento apontou uma rede de 41 empresas que teriam sido usadas para pagamento de propinas e lavagem de dinheiro de diferentes esquemas. Esse conglomerado teria movimentado pelo menos R$ 39 bilhões entre 2018 e 2025. O texto afirma que "a quase totalidade" dessas empresas tem característica de ser de fachada, com indícios de que eram usadas para passagem de dinheiro em curtos intervalos de tempo.



A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) elogiou a formatação e a apresentação do relatório. Ela lamentou o fato de muitos convidados não terem comparecido à CPMI, o que, segundo ela, poderia ter ajudado ainda mais o documento de Gaspar.



"O relatório está muito bem fundamentado. Não houve questionamentos jurídicos ao relatório, o que mostra que o trabalho está muito bom", avaliou Damares, que ainda defendeu a criação de uma CPMI do Banco Master.



Na visão do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), quem pratica corrupção deve ser investigado, independentemente de questões políticas. Ele apontou "omissões" no relatório de Alfredo Gaspar e defendeu o relatório apresentado pela base governista.

O relatório de Gaspar também recomenda o aprofundamento, pela PF e pelo Ministério Público Federal (MPF), de investigações:

- Atual ministro da Previdência, Wolney Queiroz;

- Ex-ministro da Previdência no governo Bolsonaro Onyx Lorenzoni;

- Deputado federal Silas Câmara;

- Pastor André Valadão, da Igreja Lagoinha;

- Além de instituições financeiras "apontadas em irregularidades na concessão de crédito consignado a beneficiários do INSS."



Veja os pedidos de indiciamento no relatório rejeitado pela CPI do INSS:



1. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz



2. Adeilson Silveira Hora



3. Adelino Rodrigues Júnior



4. Ademir Fratric Bacic



5. Adroaldo da Cunha Portal



6. Alan do Nascimento Santos



7. Aldo Luiz Ferreira



8. Aleano de Souza Guardachoni



9. Alessandro Antônio Stefanutto



10. Alexandre Caetano dos Reis



11. Alexandre Eduardo Ferreira Lopes



12. Alexandre Guimarães



13. Alexandre Moreira da Silva



14. Alexsandro Prado Santos



15. Américo Monte



16. Américo Monte Júnior



17. Anderson Cordeiro de Vasconcelos



18. Anderson Ladeira Viana



19. Anderson Pomini



20. André Luís Alves Guimarães



21. André Luiz Martins Dias



22. André Paulo Félix Fidelis



23. Andrei José Braga Mendes



24. Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues



25. Antenor de Sousa Neto



26. Antônio Araújo da Gama



27. Antonio Carlos Camilo Antunes



28. Antônio Lúcio Caetano Margarido



29. Aristides Veras dos Santos



30. Brenda Aguiar Soares



31. Bruna Braz de Souza Santos



32. Carlos Afonso Galleti Júnior



33. Carlos Alexandre Alvarenga



34. Carlos Henrique da Rocha Gonçalves



35. Carlos Roberto Lupi



36. Carlos Roberto Ferreira Lopes



37. Cecília Montalvão Simões



38. Cecília Rodrigues Mota



39. Cecílio Barbosa Cintra Galvão



40. Celso Steremberg



41. Charles Góes Freitas



42. Cícero Vasconcelos



43. Cicero Marcelino de Souza Santos



44. Cleber Oliveira Medeiros



45. Cristiana Alcântara Alves Zago



46. Daniel Dirani



47. Daniel Gerber



48. Daniel Simas



49. Daniel Orsini de Azevedo



50. Danielle Miranda Fonteles



51. Danilo Berndt Trento



52. Daugliesi Giacomasi Souza



53. Davi de Vasconcelos



54. Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves



55. Diego Luiz Nobre Barros



56. Dogival José dos Santos



57. Domingos Sávio de Castro



58. Durval Natário Tosta IV



59. Eduardo Silva Portal



60. Edson Akio Yamada



61. Edson Cunha de Araújo



62. Eduardo Freire Delmont



63. Elano Gil Carvalho Xavier



64. Emanuel Pinheiro da Silva



65. Eric Douglas Martins Fidelis



66. Euclydes Marcos Pettersen Neto



67. Fábio Luís Lula da Silva



68. Felipe Macedo Gomes



69. Felipe Vasconcelos Pereira



70. Fernando Pereira dos Santos



71. Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti



72. Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar



73. Francisco Wesley Nascimento dos Santos



74. Giovani Batista Fassarella Spiecker



75. Giovanini Cardoso



76. Gilmar Stelo



77. Glauco André Fonseca Wamburg



78. Glauco Daniel Ribas Santos



79. Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano



80. Gustavo Marques Gaspar



81. Gutemberg Tito de Sousa



82. Hamilton Souza



83. Haran Santhiago Girão Sampaio



84. Heitor Souza Cunha



85. Hélio Marcelino Loreno



86. Helionay Rodrigues de Sousa



87. Herbert Kristensson Menocchi



88. Higor Dalle Vedove Lourenção



89. Igor Dias Delecrode



90. Igor Oliveira Freitas



91. Ina Maria Lima da Silva



92. Ingrid Ambrózio Camilo



93. Ingrid Pikinskeni Morais Santos



94. Ivaldo Carvalho Silveira



95. Ivânio da Rocha Oliveira



96. Janete Pereira Lima



97. Jerônimo Arlindo da Silva Júnior



98. Joab Félix de Medeiros



99. Joana Gonçalves Vargas



100. João Carlos Camargo Júnior



101. João Milton Carneiro Neto



102. Jobson de Paiva Silveira Sales



103. Jonathan de Souza Almeida



104. José Arnaldo Bezerra Guimarães



105. José Branco Garcia



106. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)



107. José Cordeiro de Vasconcelos



108. José Fernando Costa dos Santos



109. José Laudenor da Silva



110. José Lins de Alencar Neto



111. José Silva Miguel Júnior



112. José Sarney Filho



113. Jucimar Fonseca da Silva



114. Leandro Fagner da Fonseca Alves



115. Leonardo Cerquinho Monteiro



116. Leonardo Rolim



117. Lucas Fonseca da Silva



118. Lucineide dos Santos Oliveira



119. Luís Lima Martins



120. Marci Eustáquio Teodoro



121. Márcio Alaor de Araújo



122. Marco Aurélio Gomes Júnior



123. Marcos Brito Campos Júnior



124. Marcos dos Santos Monte



125. Marcus Vinicius Paranhos Faleiro



126. Maria Eudenes dos Santos



127. Maria Eunice Ribas



128. Maria das Graças Ferraz



129. Maria Gorete Pereira



130. Maria Luzimar Rocha Lopes



131. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira



132. Maria do Socorro Veras dos Santos



133. Mauricio Camisotti



134. Mauro Palombo Concílio



135. Micael Ferrone Alves Pereira



136. Milton Baptista de Souza Filho



137. Milton Salvador de Almeida Júnior



138. Mônica Ribeiro Santos



139. Natal Leo



140. Natal Leo Júnior



141. Natjo de Lima Pinheiro



142. Nelmar de Castro Batista



143. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues



144. Nilton Claudio Carvalho Belsarena



145. Nivaldo de Farias



146. Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto



147. Paulo Augusto de Araujo Boudens



148. Paulo Otávio Montalvão Camisotti



149. Paulo Cesar Roxo Ramos



150. Paulo Gabriel Negreiros



151. Pedro Alves Corrêa Neto



152. Pedro Lettieri Neto



153. Pedro Lucas Felix Canuto



154. Pedro Oliveira de Queiroz



155. Philipe Roters Coutinho



156. Philippe André Lemos Szymanowski



157. Rafael Emrich Candelot



158. Raphael Maciel Snoeck



159. Rayama Belmonte Riella



160. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida



161. Renan Assunção Siqueira



162. Renata Martins Costa de Siqueira



163. Ricardo Bimbo Troccoli



164. Ricardo Vinícius Campelo de Sá



165. Roberta Moreira Luchsinger



166. Roberto Marinho Luiz da Rocha



167. Rodrigo Alves de França



168. Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção



169. Rodrigo Moraes



170. Rogério Soares de Souza



171. Romeu Carvalho Antunes



172. Ronaldo Ribeiro Santos



173. Ronaldo de Souza Estrella



174. Rubens Oliveira Costa



175. Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior



176. Sandra Helena Lima do Nascimento



177. Sandro Temer De Oliveira



178. Sebastião Faustino de Paula



179. Sérgio Cheque Bernardo



180. Silas Bezerra de Alencar



181. Silas da Costa Vaz



182. Silvanete de Jesus Ribeiro



183. Sílvio Roberto Machado Feitoza



184. Suelen Ribeiro dos Santos



185. Taline Nunes Campos Neves



186. Tânia Carvalho dos Santos



187. Teresa Raquel Barbosa



188. Thaisa Hoffmann Jonasson



189. Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento



190. Thamiris Januário Mattos Snoeck



191. Thamyrez Maia de Oliveira Ramos



192. Thiago Henrique Paranhos Carvalho



193. Thiago Rocha Guimarães



194. Tiago Abraão Ferreira Lopes



195. Tiago Schettini Batista



196. Tônia Andrea Inocentini Galleti



197. Vanderlei Barbosa dos Santos



198. Vanessa Barramacher Tocantins



199. Victor Infante Aiello



200. Vinicius Faleiros Martins



201. Vinícius Ramos da Cruz



202. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho



203. Vitor Luís Spilla Antevere



204. Vladimir Augusto de Oliveira Formiga



205. Wagner Ferreira Moita



206. Waldemar Monte Neto



207. Walton Cardoso Lima Júnior



208. Weverton Rocha Marques de Souza, senador



209. Wilson Alexandre Sartin Panacione



210. Wilson de Morais Gaby



211. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira



212. Zacarias Canuto Sobrinho



213. Artur Ildefonso Brotto Azevedo



214. Daniel Vorcaro



215. Augusto Lima



216. Eduardo Chedid

*Com informações do Estadão Conteúdo