Texto previa mais de 200 indiciamentos e será enviado a órgãos de controle, mesmo sem aprovaçãoDivulgação/ Agência Senado
O texto recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas, em mais de 4 mil páginas. Entre elas, parlamentares, ex-ministros, dirigentes de estatais e entidades associativas, além do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como "Lulinha"; o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
Após o encerramento da sessão, o presidente da comissão afirmou que uma cópia do relatório será enviada para todos os órgãos de fiscalização, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR). O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), por sua vez, afirmou que o documento da base governista será levado à Polícia Federal (PF).
"É uma pena que a gente não tenha completado o trabalho com o relatório completamente aprovado. Eu saio daqui de cabeça erguida, certo de que fizemos o nosso trabalho, que lutamos e demos ao Brasil respostas", disse Viana.
Alfredo Gaspar explicou que os indiciamentos pedidos pela CPMI fundamentavam-se "na identificação de uma vasta e sofisticada estrutura criminosa voltada para fraudes sistêmicas contra aposentados e pensionistas, por meio da implementação de descontos associativos não autorizados e fraudulentos".
Ao fim de mais de 8h de leitura do relatório, Gaspar também defendeu o trabalho da comissão:
"Nosso trabalho alcançou os Três Poderes da República. Ninguém nos dobrou. Foram muitos meses de luta aguerrida, dias e noites debruçados sobre documentos. Foi cansativo e exaustivo, mas, sobretudo, recompensador. Esta comissão ousou devolver a esperança ao povo brasileiro", concluiu.
O documento apontou uma rede de 41 empresas que teriam sido usadas para pagamento de propinas e lavagem de dinheiro de diferentes esquemas. Esse conglomerado teria movimentado pelo menos R$ 39 bilhões entre 2018 e 2025. O texto afirma que "a quase totalidade" dessas empresas tem característica de ser de fachada, com indícios de que eram usadas para passagem de dinheiro em curtos intervalos de tempo.
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) elogiou a formatação e a apresentação do relatório. Ela lamentou o fato de muitos convidados não terem comparecido à CPMI, o que, segundo ela, poderia ter ajudado ainda mais o documento de Gaspar.
"O relatório está muito bem fundamentado. Não houve questionamentos jurídicos ao relatório, o que mostra que o trabalho está muito bom", avaliou Damares, que ainda defendeu a criação de uma CPMI do Banco Master.
Na visão do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), quem pratica corrupção deve ser investigado, independentemente de questões políticas. Ele apontou "omissões" no relatório de Alfredo Gaspar e defendeu o relatório apresentado pela base governista.
- Ex-ministro da Previdência no governo Bolsonaro Onyx Lorenzoni;
- Deputado federal Silas Câmara;
- Pastor André Valadão, da Igreja Lagoinha;
- Além de instituições financeiras "apontadas em irregularidades na concessão de crédito consignado a beneficiários do INSS."
1. Abraão Lincoln Ferreira da Cruz
2. Adeilson Silveira Hora
3. Adelino Rodrigues Júnior
4. Ademir Fratric Bacic
5. Adroaldo da Cunha Portal
6. Alan do Nascimento Santos
7. Aldo Luiz Ferreira
8. Aleano de Souza Guardachoni
9. Alessandro Antônio Stefanutto
10. Alexandre Caetano dos Reis
11. Alexandre Eduardo Ferreira Lopes
12. Alexandre Guimarães
13. Alexandre Moreira da Silva
14. Alexsandro Prado Santos
15. Américo Monte
16. Américo Monte Júnior
17. Anderson Cordeiro de Vasconcelos
18. Anderson Ladeira Viana
19. Anderson Pomini
20. André Luís Alves Guimarães
21. André Luiz Martins Dias
22. André Paulo Félix Fidelis
23. Andrei José Braga Mendes
24. Anne Carolline Willians Vieira Rodrigues
25. Antenor de Sousa Neto
26. Antônio Araújo da Gama
27. Antonio Carlos Camilo Antunes
28. Antônio Lúcio Caetano Margarido
29. Aristides Veras dos Santos
30. Brenda Aguiar Soares
31. Bruna Braz de Souza Santos
32. Carlos Afonso Galleti Júnior
33. Carlos Alexandre Alvarenga
34. Carlos Henrique da Rocha Gonçalves
35. Carlos Roberto Lupi
36. Carlos Roberto Ferreira Lopes
37. Cecília Montalvão Simões
38. Cecília Rodrigues Mota
39. Cecílio Barbosa Cintra Galvão
40. Celso Steremberg
41. Charles Góes Freitas
42. Cícero Vasconcelos
43. Cicero Marcelino de Souza Santos
44. Cleber Oliveira Medeiros
45. Cristiana Alcântara Alves Zago
46. Daniel Dirani
47. Daniel Gerber
48. Daniel Simas
49. Daniel Orsini de Azevedo
50. Danielle Miranda Fonteles
51. Danilo Berndt Trento
52. Daugliesi Giacomasi Souza
53. Davi de Vasconcelos
54. Dennys Bergkamp Pontes de Sousa Alves
55. Diego Luiz Nobre Barros
56. Dogival José dos Santos
57. Domingos Sávio de Castro
58. Durval Natário Tosta IV
59. Eduardo Silva Portal
60. Edson Akio Yamada
61. Edson Cunha de Araújo
62. Eduardo Freire Delmont
63. Elano Gil Carvalho Xavier
64. Emanuel Pinheiro da Silva
65. Eric Douglas Martins Fidelis
66. Euclydes Marcos Pettersen Neto
67. Fábio Luís Lula da Silva
68. Felipe Macedo Gomes
69. Felipe Vasconcelos Pereira
70. Fernando Pereira dos Santos
71. Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti
72. Francisco Roumes Rodrigues de Aguiar
73. Francisco Wesley Nascimento dos Santos
74. Giovani Batista Fassarella Spiecker
75. Giovanini Cardoso
76. Gilmar Stelo
77. Glauco André Fonseca Wamburg
78. Glauco Daniel Ribas Santos
79. Guilherme Gastaldello Pinheiro Serrano
80. Gustavo Marques Gaspar
81. Gutemberg Tito de Sousa
82. Hamilton Souza
83. Haran Santhiago Girão Sampaio
84. Heitor Souza Cunha
85. Hélio Marcelino Loreno
86. Helionay Rodrigues de Sousa
87. Herbert Kristensson Menocchi
88. Higor Dalle Vedove Lourenção
89. Igor Dias Delecrode
90. Igor Oliveira Freitas
91. Ina Maria Lima da Silva
92. Ingrid Ambrózio Camilo
93. Ingrid Pikinskeni Morais Santos
94. Ivaldo Carvalho Silveira
95. Ivânio da Rocha Oliveira
96. Janete Pereira Lima
97. Jerônimo Arlindo da Silva Júnior
98. Joab Félix de Medeiros
99. Joana Gonçalves Vargas
100. João Carlos Camargo Júnior
101. João Milton Carneiro Neto
102. Jobson de Paiva Silveira Sales
103. Jonathan de Souza Almeida
104. José Arnaldo Bezerra Guimarães
105. José Branco Garcia
106. José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade)
107. José Cordeiro de Vasconcelos
108. José Fernando Costa dos Santos
109. José Laudenor da Silva
110. José Lins de Alencar Neto
111. José Silva Miguel Júnior
112. José Sarney Filho
113. Jucimar Fonseca da Silva
114. Leandro Fagner da Fonseca Alves
115. Leonardo Cerquinho Monteiro
116. Leonardo Rolim
117. Lucas Fonseca da Silva
118. Lucineide dos Santos Oliveira
119. Luís Lima Martins
120. Marci Eustáquio Teodoro
121. Márcio Alaor de Araújo
122. Marco Aurélio Gomes Júnior
123. Marcos Brito Campos Júnior
124. Marcos dos Santos Monte
125. Marcus Vinicius Paranhos Faleiro
126. Maria Eudenes dos Santos
127. Maria Eunice Ribas
128. Maria das Graças Ferraz
129. Maria Gorete Pereira
130. Maria Luzimar Rocha Lopes
131. Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira
132. Maria do Socorro Veras dos Santos
133. Mauricio Camisotti
134. Mauro Palombo Concílio
135. Micael Ferrone Alves Pereira
136. Milton Baptista de Souza Filho
137. Milton Salvador de Almeida Júnior
138. Mônica Ribeiro Santos
139. Natal Leo
140. Natal Leo Júnior
141. Natjo de Lima Pinheiro
142. Nelmar de Castro Batista
143. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
144. Nilton Claudio Carvalho Belsarena
145. Nivaldo de Farias
146. Paulo Afonso Aguiar Regadas Neto
147. Paulo Augusto de Araujo Boudens
148. Paulo Otávio Montalvão Camisotti
149. Paulo Cesar Roxo Ramos
150. Paulo Gabriel Negreiros
151. Pedro Alves Corrêa Neto
152. Pedro Lettieri Neto
153. Pedro Lucas Felix Canuto
154. Pedro Oliveira de Queiroz
155. Philipe Roters Coutinho
156. Philippe André Lemos Szymanowski
157. Rafael Emrich Candelot
158. Raphael Maciel Snoeck
159. Rayama Belmonte Riella
160. Reinaldo Carlos Barroso de Almeida
161. Renan Assunção Siqueira
162. Renata Martins Costa de Siqueira
163. Ricardo Bimbo Troccoli
164. Ricardo Vinícius Campelo de Sá
165. Roberta Moreira Luchsinger
166. Roberto Marinho Luiz da Rocha
167. Rodrigo Alves de França
168. Rodrigo Ortiz D´Avila Assumpção
169. Rodrigo Moraes
170. Rogério Soares de Souza
171. Romeu Carvalho Antunes
172. Ronaldo Ribeiro Santos
173. Ronaldo de Souza Estrella
174. Rubens Oliveira Costa
175. Samuel Chrisóstomo do Bomfim Júnior
176. Sandra Helena Lima do Nascimento
177. Sandro Temer De Oliveira
178. Sebastião Faustino de Paula
179. Sérgio Cheque Bernardo
180. Silas Bezerra de Alencar
181. Silas da Costa Vaz
182. Silvanete de Jesus Ribeiro
183. Sílvio Roberto Machado Feitoza
184. Suelen Ribeiro dos Santos
185. Taline Nunes Campos Neves
186. Tânia Carvalho dos Santos
187. Teresa Raquel Barbosa
188. Thaisa Hoffmann Jonasson
189. Thayse Daniela Silva Carvalho do Nascimento
190. Thamiris Januário Mattos Snoeck
191. Thamyrez Maia de Oliveira Ramos
192. Thiago Henrique Paranhos Carvalho
193. Thiago Rocha Guimarães
194. Tiago Abraão Ferreira Lopes
195. Tiago Schettini Batista
196. Tônia Andrea Inocentini Galleti
197. Vanderlei Barbosa dos Santos
198. Vanessa Barramacher Tocantins
199. Victor Infante Aiello
200. Vinicius Faleiros Martins
201. Vinícius Ramos da Cruz
202. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho
203. Vitor Luís Spilla Antevere
204. Vladimir Augusto de Oliveira Formiga
205. Wagner Ferreira Moita
206. Waldemar Monte Neto
207. Walton Cardoso Lima Júnior
208. Weverton Rocha Marques de Souza, senador
209. Wilson Alexandre Sartin Panacione
210. Wilson de Morais Gaby
211. Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira
212. Zacarias Canuto Sobrinho
213. Artur Ildefonso Brotto Azevedo
214. Daniel Vorcaro
215. Augusto Lima
216. Eduardo Chedid
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