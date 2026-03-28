Bia Miranda - Reprodução de vídeo

Bia MirandaReprodução de vídeo

Publicado 28/03/2026 14:40

Rio - Depois de ser alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil, Bia Miranda, de 21 anos, se manifestou sobre o caso em vídeos publicados no Instagram Stories, neste sábado (28). A influenciadora digital e ex-A Fazenda comentou que os 40 mil dólares em notas falsas, encontradas pelas autoridades na casa dela, seriam para ela realizar uma sessão de fotos e não promover jogos de azar.

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Bia explicou que as notas encontradas foram compradas em um aplicativo chinês. "Eu ia fazer umas fotos. E essas fotos eram tipo aquelas gringas, umas minas caídas no carro, com dinheiro em volta, joias, chave do carro caída, a bolsa jogada. Eu já tinha até falado com a Fatinha (assessora), para ela marcar o estúdio. Tem as mensagens no meu celular que eles levaram. Dá para provar para que eu ia usar esse dinheiro".

"Eles contaram o dinheiro, deu em torno de 40 mil dólares falsos. O policial falou que a nota era muito perfeita, falei: 'Como eu ia adivinhar? Veio da China, e veio escrito 'sem valor'. Mesmo assim eles me acusaram como nota falsa", acrescentou.

Em outro vídeo, ela comentou que, através do aplicativo, também comprou chaves douradas. "Junto com esses bolos de dinheiro, eu comprei uma chave, várias chavinhas douradas, porque também ia deixar caída para fazer foto. Eles pegaram, perguntaram se era de ouro e falei que não. Ele iam levar a chavinha para análise para ver se era de ouro ou não era... Dá para ver que eu nem tinha mexido nas notas, porque estava tudo lacrado (...) Não tinha como enganar ninguém", afirmou.

Bia, então, negou que usou as notas para promover jogos de azar. "Falaram que usei esse dinheiro para fazer conteúdo, pra enganar meus seguidores. Procura um conteúdo meu que eu fiz de dólar pra vocês. Só quero isso. De onde surgiu que fiz conteúdo com esses dólores? Eu não sei. Provem, cadê o vídeo meu com dólar?", questionou ela.

A influenciadora, por fim, deu detalhes da operação. 'Reviraram minha casa inteira... Desde o último andar até o primeiro. Entraram em todos os quartos, no quarto dos meus filhos, mexeram nas minhas coisas... Iam levar o celular de todo mundo da casa, mas minha advogada falou que não, que era só o meu. Eles não foram lá porque alguém denunciou que tinha dinheiro falso, eles foram lá, revistaram a casa inteira e acharam o dinheiro de dólar falso".

Entenda

Bia Miranda foi o principal alvo da segunda fase da 'Operação Desfortuna', deflagrada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (27). Durante as buscas na casa da jovem, agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DCOC-LD) apreenderam cerca de 40 mil dólares em notas falsas.

De acordo com a Polícia Civil, Bia usava o dinheiro falso em suas redes sociais para ostentar uma vida de luxo e atrair seguidores para plataformas de jogos de azar ilegais. Além do dinheiro, os agentes apreenderam joias, um carro e aparelhos eletrônicos.



A pressão contra a influenciadora começou após um alerta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou que Bia continuava divulgando ativamente os sites clandestinos, mesmo após ter sido alvo da primeira fase da operação, ocorrida em agosto do ano passado. A Justiça já recebeu o pedido para o bloqueio das contas bancárias da jovem.